Netflix: le nuove serie tv in uscita a Maggio

Maggio ricco di nuove serie tv su Netflix tra importanti e significativi ritorni e attese novità, con un consueto giro per il mondo tra produzioni spagnole, sudamericane e orientali. Gli “attesi ritorni” sono tutti concentrati alla fine del mese quando arriverà la terza stagione di Master of None a oltre 4 anni dalla seconda stagione che vide Alessandra Mastronardi affiancare il creatore e protagonista Aziz Ansari. Nel frattempo Ansari è finito invischiato in una vicenda legata a un comportamento troppo insistente durante un appuntamento e per questo la nuova stagione racconterà l’amore di Denise e Alicia, riprendendo il personaggio interpretato da Lena Waithe nella seconda stagione.

Molta attesa anche la seconda parte della quinta stagione di Lucifer, tra i titoli più amati dagli abbonati di Netflix, e la terza e ultima di The Kominsky Method apprezzata comedy sulla terza età di un attore e insegnante di recitazione interpretato da Micheal Douglas. In quest’ultimo capitolo non ci sarà Alan Arkin che nelle prime due stagioni ha interpretato l’amico e agente del protagonista. Il 7 maggio arriva la nuova serie Jupiter’s Legacy tratta dal fumetto di Mark Millar e Frank Quitely, racconta la storia dei figli degli eroi che proteggono il mondo da anni e che hanno difficoltà a mantenere le aspettative dei genitori.

Il calendario delle serie tv su Netflix a Maggio