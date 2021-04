Anche i supereroi hanno una famiglia. Sembra questa la nuova “moda” del mondo della serialità, raccontare l’aspetto familiare, i rapporti interpersonali oltre le lotte per salvare il mondo di nuovi supereroi. Così dopo Amazon che in queste settimane ha rilasciato l’animata Invincible con la storia del figlio di un famoso supereroe, prodotto da Robert Kirkman, Netflix a maggio risponde con Jupiter’s Legacy.

Gli otto episodi di Jupiter’s Legacy saranno caricati tutti in streaming il prossimo 7 maggio, perchè Netflix ancora non è arrivata al punto di dover abbandonare il formato “maratona”. La nuova serie è tratta dal fumetto di Mark Millar e Frank Quitely anche produttori della serie tv con Sang Kyu Kim nei panni di showrunner dopo l’uscita di scena nel settembre del 2019 di Steven S. DeKnight inizialmente ingaggiato per guidare la serie.

DeKnight è stato showrunner anche della prima stagione di Daredevil e nonostante l’accordo con la piattaforma di streaming, lasciò il progetto Jupiter’s Legacy per divergenze creative con gli altri produttori. Qui di seguito il primo trailer in italiano per avere un’idea di quello che c’aspetta.

Parte dell’accordo di Netflix per realizzare film e serie dai lavori di Millar, Jupiter’s Legacy racconta la storia della prima generazione di supereroi che ricevette i poteri negli anni ’30 e negli ultimi 90 anni si è occupata di proteggere il mondo. Invecchiati dalle fatiche e dal tempo trascorso oggi questi eroi come The Utopian/Sheldon Sampson interpretato da Josh Duhamel, sperano che i propri figli possano raccogliere la loro eredità.

Come sempre capita però, il volere dei genitori non riflette i desideri dei figli. Dotati anche loro di poteri, questi ragazzi cercano di trovare la loro strada dovendo però fare i conti non solo con la reputazione dei genitori, ma anche con un mondo che nel frattempo è cambiato e che non vede più come “eroi” questi uomini e donne dotate di poteri. Il trailer mostra anche un posto chiamato “L’Isola” in cui questa prima generazione di eroi ha guadagnato i propri poteri.

Non solo una serie tv per gli appassionati dei fumetti e di eroi ma anche un dramma familiare, sul rapporto tra generazioni diverse e sul costo del successo. Oltre a Josh Duhamel, nel cast troviamo Andrew Horton e Elena Kampouris nei panni di Brandon e Chloe i figli di The Utopian, Ben Daniels in quelli di Walter Sampson/Brainwave, Leslie Bibb è Grace Sampson/Lady Libery, Mike Wade è Fitz Small/The Flare, Matt Lanter è George Hutchene/Sky Fox e Ian Quinlan è Hutch.