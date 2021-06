Ilmese di Luglio su Netflix si apre subito con una novità di stampo italiano Generazione 56K una commedia romantica creata dai The Jackal (e di cui trovate qui la recensione in anteprima). Altre atmosfere con Young Royals una serie svedese su un erede al trono per caso che sognava una vita diversa fuori dai vincoli del regno ma dovrà fare i conti con i doveri reali.

Grazie al recente accordo firmato con Sony arrivano in catalogo anche le 3 stagioni di The Good Doctor e le uniche 2 di LA’s Finest con Gabrielle Union e Jessica Alba. Tra i titoli del mese c’è spazio anche per le docuserie per amanti degli animali: il 7 luglio Cat People e I migliori amici dell’uomo. Il mese poi prosegue con diversi ritorni come la seconda stagione della teen comedy Non Ho Mai…, la terza della tedesca Come vendere droga on line (in fretta), la seconda di Outer Banks, di Pantano e di Mortale.

Il calendario delle serie tv su Netflix a Luglio

I titoli di intrattenimento non fiction