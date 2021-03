A Marzo Infinity si arricchisce con l’arrivo di un gruppo di serie tv storiche della piattaforma che si rinnovano con nuove stagioni a breve distanza dagli USA e con rilascio settimanale in parallelo ai canali Premium disponibili su Sky. A partire da All American che sbarca con la terza stagione con addirittura due episodi in anteprima in streaming prima dell’approdo sul canale lineare, quindi il 5 e il 12 marzo ci saranno i primi due episodi in anteprima mentre dal 13 si parte con il rilascio settimanale.

Nuova stagione per Riverdale in partenza il 5 marzo su Infinity (con gli episodi disponibili 28 giorni circa) con la quinta stagione che riparte da quanto lasciato in sospeso causa pandemia nella quarta stagione (disponibile dal mese scorso su Infinity e approdata nel frattempo anche su Amazon e Netflix). Superato questo scoglio iniziale, la serie fa un balzo in avanti di 5 anni per superare tutta la parte in cui i ragazzi vanno al college, li ritroveremo così adulti e pronti ad affrontare le sfide legate all’età e alla maturità. La serie è già stata rinnovata per una sesta stagione quindi c’è ancora tanto da raccontare per Archie e il suo gruppo di amici.

Se Riverdale è stata già rinnovata, c’è una serie tv in arrivo a marzo che è già stata cancellata. Infatti dal 14 marzo è in arrivo l’ottava e ultima stagione di Mom che riparte con l’assenza di Anna Faris che ha deciso di interrompere il contratto con la serie prima della sua scadenza naturale alla fine dell’ottava stagione e di lasciare la serie. Prodotta da Chuck Lorre Mom è passata dall’essere una commedia familiare a una serie su un gruppo di amiche “over” decise a lasciarsi alle spalle i problemi con l’alcool e le sostanze che ne hanno costellato la vita “precedente”. A marzo per il giovane Sheldon Cooper è arrivato il momento di affrontare il college nella comedy Young Sheldon spinoff/prequel di The Big Bang Theory.

N.B.: su Infinity vengono inseriti sia cofanetti con stagioni complete di una serie tv, che gli episodi settimanali delle serie in onda sui canali Premium disponibili su Sky (digitale, satellite e fibra con differenti pacchetti)