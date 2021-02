Lingue diverse, stili e generi diversi, come ogni mese anche a Marzo Netflix si regala tante novità “a puntate” tra produzioni inedite e originali ad altre che arrivano ad arricchire il catalogo. Così il 1° marzo arrivano la quarta stagione di Riverdale, l’undicesima di Modern Family e dovrebbero arrivare anche le prime tre stagioni di The Bold Type.

Sul fronte degli originali il 12 marzo arriva The One – La Coppia Quasi Perfetta, una serie inglese ambientata in un prossimo futuro in cui esiste un modo per trovare il proprio partner perfetto attraverso un test del DNA. Il 19 Katharine McPhee diventa una bambinaia appassionata di musica country nella comedy Country Comfort con Eddie Cibrian nei panni del padre single, una sorta di “Tata 2.0” con canzoni country. Lo stesso giorno in catalogo anche Sky Rojo nuova serie spagnola dai creatori de La Casa di Carta.

Molto attesa il 26 marzo Gli Irregolari di Baker Street, una serie ambientata nella Londra Vittoriana con al centro un gruppo di adolescenti problematici spinti a risolvere crimini dal dottor Watson e dal misterioso Sherlock Holmes. Ma i casi prendono una terribile piega soprannaturale ed emergono poteri oscuri, e i ragazzi di Baker Street dovranno salvare la città e il mondo intero.

Il calendario delle serie tv su Netflix a Marzo