Il mese di Gennaio 2021 su Infinity corre veloce per scappare ai serial killer, arrivare negli anni ’80 e combattere per la conquista del Trono. Un mese con una sola prima visione ma diverse interessanti arrivi in catalogo che arricchiscono la piattaforma come la sesta stagione completa di The Flash che si aggiunge alle prime 5 permettendo così una visione al completo della serie, o la sesta di The Goldbergs comedy su una famiglia negli anni ’80.

Totalmente inaspettato l’arrivo su Infinity de Il Trono di Spade – Game of Thrones da lunedì 11 gennaio con il cofanetto competo con tutti gli episodi ma attenzione perchè la serie (già su Sky e Now Tv e qui di fatto in terza visione dopo il passaggio in chiaro su Rai 4) dovrebbe essere disponibile solo per i possessori di TV in 4K e di chiavette e decoder box che supportano la visione in questo formato. Tutti gli altri, chi guarda Infinity in SD o in HD non dovrebbe trovare la serie nel proprio catalogo.

Come anticipato a Gennaio 2021 ci sarà anche una prima visione. Infatti dal 25 gennaio in parallelo alla messa in onda su Premium Crime arriva con episodi settimanali la seconda stagione di Prodigal Son a dieci giorni di distanza dal debutto americano (su Fox parte infatti il 12 gennaio) e se volete arrivare preparati alla nuova stagione, la prima è disponibile nel catalogo Infinity. La serie segue le vicende di Malcolm Bright, uno psicologo criminale che utilizza il suo genio contorto per entrare nella mente degli assassini e aiutare il dipartimento di polizia di New York a risolvere casi. La sua passione per il crimine è legata al padre, un serial killer condannato e attualmente in un ospedale criminale, che spesso lo aiuta a entrare nella mente dei killer.

Il calendario delle serie tv a Gennaio su Infinity

N.B.: su Infinity vengono inseriti sia cofanetti con stagioni complete di una serie tv, che gli episodi settimanali delle serie in onda sui canali Premium disponibili su Sky (digitale, satellite e fibra con differenti pacchetti)