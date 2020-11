A Novembre su Disney+ si inizia a respirare aria di Natale, in un mondo fatato tra pupazzi e personaggi animati, un mese per i più piccoli ma anche per chi non smette mai di sentirsi bambino.

Arriva su Disney+ il cofanetto completo con tutte e sette le stagioni realizzate di Once Upon a Time – C’Era una volta, la storica serie tv prodotta da Disney e andata in onda su ABC negli USA su Fox, Netflix e in chiaro sulla Rai in Italia e che ora torna a casa nel mondo Disney. C’era una volta prende i personaggi delle favole, ne rilegge le storie e le inserisce in un contesto contemporaneo tra incantesimi, poteri e maledizioni.

A Novembre arriva la produzione italiana I Cavalieri di Castelcorvo girata tra Roma e i borghi del Lazio con al centro Riccardo e Giulia di 11 e 13 ann che si trasferiscono a Castelcorvo dalla zia Margherita. Lì conosceranno altri due ragazzi ritenuti outsider e considerati “strani” dagli altri. I quattro scopriranno misteriosi enigmi, chiavi magiche, streghe e luoghi fuori dal tempo dove ogni desiderio viene realizzato ma in cambio di qualcosa di oscuro. I 4 ragazzi dovranno salvare i bambini rapiti dalla strega Stiria e finiranno in un’emozionante impresa.

Il calendario delle serie tv su Disney + a Novembre