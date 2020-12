Il 2021 saranno l’anno della definitiva consacrazione per la piattaforma di streaming Disney+. Lanciata in Italia come in molti paesi del mondo in piena pandemia, è riuscita a costruire una buona base di abbonati ottenendo oltre 86 milioni di abbonati in tutto il mondo nel giro di un anno.

L’arrivo nei prossimi mesi delle tanto attese serie Marvel, realizzate in stretto collegamento con l’universo cinematografico con la presenza di personaggi amati al cinema, rafforzerà ancora di più il ruolo di Disney+ tra i colossi dello streaming. A questo va aggiunto il 23 febbraio l’arrivo di Star (con conseguente aumento dei prezzi) che permetterà di andare oltre il pubblico familiare puntando sugli “adulti” con titoli che arrivano dal mondo FX e Hulu. La combinazione tra cartoni animati, Marvel, Star Wars e prodotti d’autore farà sicuramente fare il salto di qualità a Disney+.

La prima dimostrazione delle potenzialità della serialità Marvel la avremo il 15 gennaio con il rilascio del primo episodio di WandaVision. Wanda e Visione, interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany, vivono una vita ideale nella periferia americana ma presto si renderanno conto che nulla è come sembra.

Il calendario delle serie tv su Disney + a Gennaio