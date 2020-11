Il mese di Novembre di Apple Tv+ si allontana dalle serie tv ed ha un forte legame con la realtà e con i bambini. La piattaforma di streaming che proprio questo mese compie un anno di vita, è fortemente condizionata dal Covid-19 e dai lockdown che ha rallentato la produzione e il conseguente rilascio delle nuove stagioni delle serie tv presentate al momento del lancio.

L’acclamata The Morning Show è tornata sul set da poco, l’horror Servant e la commedia Dickinson torneranno con i nuovi episodi a gennaio. Non avendo un vasto catalogo alle spalle e non offrendo seconde visioni a differenza delle altre piattaforme di streaming, il mese di Apple Tv+ è decisamente scarno sul fronte seriale. A compensare ci pensa il resto, incarnato da documentari e programmi per bambini. Fino al 13 prosegue così il rilascio settimanale di Long Way Up il viaggio in moto di Ewan McGregor e Charley Boorman attraverso Argentina, Chile, Bolivia, Perù salendo fino alla Colombia, i paesi centrali fino al Messico. Tutto realizzato pre-Covid naturalmente.

Si avvale di una collaborazione “regale” il documentario Becoming You narrato dall’attuale Regina Olivia Colman (interprete di The Crown). Il documentario in 6 episodi racconta la vita di 100 bambini di tutto il mondo dal Nepal al Giappone fino al Borneo per dimostrare come i primi 2000 giorni trascorsi sulla terra condizionino la loro vita. In ogni episodio Becoming You esplorerà in modo provocatorio come questi bambini di parti diverse del mondo imparano a pensare, a parlare a muoversi, a diventare persone.

Da un documentario che parla ai bambini a uno show pensato per loro. A novembre su Apple Tv+ arriva Doug Unlpugs una serie animata di DreamWorks tratta dalla serie di libri Doug Uplugged di Dan Yaccarino. Protagonista è il robot Doug che inizia a scoprire come oltre ai fatti nella vita c’è altro iniziando così un viaggio per il mondo insieme all’amica Emma.

Il calendario delle serie tv su Apple Tv+ a Novembre