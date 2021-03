Il 2021 di Apple Tv+ è iniziato con il ritorno di titoli originali acclamati come Dickinson o acquisizioni come Losing Alice. Il mese di marzo rappresenta una sorta di pausa, di rallentamento nel flusso di novità della piattaforma di streaming. Infatti a Marzo su Apple Tv+ vedremo ogni venerdì un nuovo episodio di Servant 2 e di For All Mankind 2. L’horror psicologico prodotto da M. Night Shyamalan con episodi da 30 minuti, si concluderà venerdì 19 marzo, ma è già stata ordinata una nuova stagione.

A sorpresa Apple Tv+ ha annunciato per il 19 marzo il rilascio di una serie tv in 9 episodi decisamente particolare dal titolo Calls, adattamento di un simile progetto francese realizzato dallo stesso autore Timothée Hochet. Calls è definita come un’esperienza unica nel suo genere, imperniata sull’elemento sonoro più che su quello visivo, costituito per lo più di minimi segni grafici. Diretti da Fede Alvarez i 9 episodi racconteranno un mistero che si dipana attraverso telefonate apparentemente sconnesse che diventeranno sempre più surreali man mano che i personaggi vivranno esperienze sempre più insolite.

Le voci delle telefonate sono di attori famosi come Nicholas Braun (“Succession”), Lily Collins (“Emily in Paris”), Rosario Dawson (“Jane the Virgin”), Mark Duplass (“The Morning Show”), Karen Gillan (“Avengers: Endgame”), Nick Jonas, Joey King (“The Act”), Stephen Lang (“Avatar”), Jaeden Martell (“Defending Jacob”), Pedro Pascal (“The Mandalorian”), Aubrey Plaza (“Parks and Recreation”), Danny Pudi (“Mythic Quest”), Ben Schwartz (“House of Lies”), Aaron Taylor-Johnson (“Tenet”). Al momento non è chiaro se sarà doppiata anche in italiano o se sarà disponibile solo in lingua originale, perchè nel comunicato inglese Apple specifica solo la presenza di una versione in lingua spagnola per il mercato Latino – Americano.

Nei giorni scorsi Apple ha rilasciato anche un altro trailer, che trovate qui di seguito, relativo alle novità in arrivo nella prossima primavera ed estate, come The Mosquito Coast un thriller drama con Justin Theroux e Melissa George tratto dal romanzo dello zio di Theroux, in arrivo il 30 aprile o la seconda stagione di Mythic Quest in partenza il 7 maggio. In arrivo anche Physical con Rose Byrne ambientata negli anni ’80, Schimigadoon! una parodia dei musical in cui una coppia finisce in una città dove tutti cantano come nei vecchi musical e Lisey’s Story miniserie prodotta da Stephen King e JJ Abrams, tratta dal romanzo di King, con Julianne Moore protagonista.

Il calendario delle serie tv su Apple Tv+ a Marzo