Novità tutte da ridere a maggio 2021 su Apple Tv+ . La piattaforma della mela prosegue nella sua strategia combinata di pochi rilasci mensili con distribuzione settimanale degli episodi così da inserirsi senza troppa fatica nel palinsesto complessivo dello spettatore, portando il suo stile e i suoi contenuti.

Accanto al dramma della famiglia in fuga di The Mosquito Coast con Melissa George e Justin Theroux è tempo di seconde stagioni a Maggio su Apple Tv. A partire dal 7 si torna a “giocare” con i programmatori di Mythic Quest impegnati nella ricerca di una nuova espansione del gioco ma soprattutto a ritrovare l’equilibrio in ufficio dopo il periodo di smart working per la pandemia. E c’è chi continua a lavorare da remote come F. Murray Abrahm che gli autori hanno voluto preservare dal rischio Covid sul set facendolo lavorare da casa con collegamenti virtuali all’interno della storia.

Seconda stagione a partire dal 14 maggio per Trying comedy britannica con Rafe Spall, Eshter Smith e Imelda Stauton e già rinnovata per una terza stagione. Nikki e Jason, ritenuti idonei come possibili genitori adottivi, scoprono quanto sia però complicato adottare. Sembra infatti che i bambini vengano affidati sempre ad altre coppie, che vengono preferite a loro. Aiutati dall’eccentrica assistente sociale Penny, sono determinati a fare tutto il possibile e, quando a un evento organizzato per un’adozione, Nikki incontra una bambina di nome Princess, capisce immediatamente che quella è la bambina giusta per loro. Ma nemmeno in questo caso tutto filerà liscio.

Il calendario delle serie tv a Maggio su Apple Tv+

N.B.: Apple Tv+ è una piattaforma a pagamento ha un costo mensile di 4,99€ con 7 giorni di prova gratuita, disponibile su dispositivi apple, su browser, Fire Stick Tv e alcune Smart Tv.