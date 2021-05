Giugno sarà un mese particolarmente ricco su Apple Tv+ grazie alla combinazione di novità e serie che proseguono dal mese precedente vista la formula del rilascio settimanale decisa dalla piattaforma. Il 4 giugno così termina The Mosquito Coast mentre il 25 ci sarà l’ultima di Mythic Quest con Trying che proseguirà invece fino al primo venerdì di luglio.

La prima novità arriva subito il 4 giugno, si tratta della miniserie La Storia di Lisey – Lisey’s Story, composta da 8 episodi scritti da Stephen King sulla base del suo stesso romanzo. Julianne Moore è la protagonista, una donna che a due anni dalla morte del marito (interpretato da Clive Owen) inizia a ricordare alcuni dettagli del passato che aveva rimosso. Un thriller profondamente personale e malinconico, diretto da Pablo Larrain e prodotto da JJ Abramas e Warner Bros.

L’11 giugno debutta la seconda stagione di Home Before Dark in cui ritroviamo Hilde, giovane giornalista investigativa, che sarà alle prese con un caso ancor più complicato in un mystery thriller dai contorni familiari ma capace di tenere con il fiato sospeso fino all’ultimo episodio. Altra novità il 18 giugno con i primi 3 episodi di Physical dramedy ambientato negli anni ’80 con Rose Byrne nei panni di un’annoiata casalinga che ritroverà vigore grazie all’aerobica.

Il calendario delle serie tv a Giugno su Apple Tv+

N.B.: Apple Tv+ è una piattaforma a pagamento ha un costo mensile di 4,99€ con 7 giorni di prova gratuita, disponibile su dispositivi apple, su browser, Fire Stick Tv e alcune Smart Tv.