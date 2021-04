Ad Aprile Apple Tv+ prosegue con la sua politica “dei piccoli passi”: pochi inserimenti mirati per arricchire il proprio catalogo con titoli sempre nuovi. Prosegue così fino ad arrivare al finale della seconda stagione il dramma epico sulla corsa allo spazio For All Mankind, già rinnovato per una terza stagione. La novità seriale del mese è The Mosquito Coast.

La serie debutta il 30 aprile con i primi 3 episodi per poi proseguire con il rilascio settimanale degli episodi. Il protagonista è Justin Theroux che porta in scena una storia creata dallo zio Paul Theorux in un romanzo. Al centro la storia di un inventore che porta la sua famiglia in Messica e finisce per essere braccato dal governo americano.

Nuovo appuntamento con i dialoghi di Oprah Winfrey che l’8 aprile incontra la poetessa Amanda Gorman la giovane poetessa afro-americana che ha recitato un suo componimento durante l’inaugurazione del Presidente Joe Biden. Il 16 aprile per la giornata della Terra arriva il documentario The Year Earth Changed narrato dal divulgatore David Attenborough. Il documentario mostrerà i mesi del lockdown affrontati dalla natura quando gli animali si sono ripresi la terra mentre gli uomini erano costretti in casa.

Torna con nuovi episodi il documentario Tiny World narrato da Paul Rudd e dedicato alle creature più piccole della terra e alla loro capacità di sopravvivere. Sempre il 16 aprile anche Il Mondo notturno a colori narrato da Tom Hiddleston e girato attraverso sei continenti per raccontare la vita notturna degli animali.

Il calendario delle serie tv ad Aprile su Apple Tv+

N.B.: Apple Tv+ è una piattaforma a pagamento ha un costo mensile di 4,99€ con 7 giorni di prova gratuita, disponibile su dispositivi apple, su browser, Fire Stick Tv e alcune Smart Tv.