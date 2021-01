Amazon Prime Video prosegue la sua vocazione internazionale a febbraio 2021 con 4 nuove serie tv inedite in arrivo provenienti da 4 paesi diversi, dall’antologia distopica americana alla commedia italiana, passando per il thriller indiano e il teen drama spagnolo.

Non solo inediti però, perchè il mese di febbraio si apre con l’arrivo inaspettato di 11 stagioni di The Big Bang Theory, un cofanetto quasi completo (manca solo l’ultima stagione) per riscoprire questa commedia recente e diventata un cult contemporaneo. Sempre il 1° febbraio sarà inserita in catalogo la quarta stagione di Riverdale, inoltre per chi ama tuffarsi nel passato e affrontare maratone, nel corso del mese arrivano i cofanetti di Xena Principessa Guerriera e di The A-Team.

Guardando alle novità l’8 febbraio arriva su Amazon Prime Video Soulmates, antologia episodica del canale americano AMC, ambientata tra 15 anni quando tramite un test sarà possibile rintracciare la propria anima gemella. Ciascun episodio racconterà possibili e diversi risvolti di questi incontri.

In arrivo su Amazon la seconda stagione del thriller indiano The Family Man mentre dal 19 febbraio faremo un salto in Spagna per conoscere i ragazzi di El Internado: Las Cumbres una serie che nasce come spinoff/reboot di El Internado (serie spagnola di cui in Italia sono arrivate solo due stagioni su sette realizzate). La serie in 8 episodi è ambientata in un collegio che si trova vicino a un antico monastero in un luogo inaccessibile tra le montagne, completamente isolato dal mondo esterno. Gli studenti sono ragazzi ribelli e problematici che vivono sotto la rigorosa e severa disciplina che li prepara al reinserimento nella società. La foresta tutt’intorno nasconde antiche leggende, pericoli ancora minacciosi che immergeranno i ragazzi in avventure emozionanti e spaventose.

Arriva infine dal 26 febbraio Tutta Colpa di Freud produzione Mediaset, adattamento del film omonimo di Paolo Genovese che ha anche supervisionato la realizzazione della serie tv. Claudio Bisio è uno psicanalista cinquantenne, padre di tre figlie ormai adulte che per diverse ragioni tornano a vivere con lui causandogli diversi problemi. Nel cast anche Claudia Pandolfi e Max Tortora.

Il calendario delle serie tv su Amazon Prime Video a Febbraio 2021