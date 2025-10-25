Le migliori serie tv in uscita a novembre 2025: Strangers Things e tanti nuovi titoli da non perdere

Novembre 2025, il mese delle grandi serie: ecco le novità Netflix e Sky da non perdere

Preparate i popcorn. Novembre 2025 sarà uno dei mesi più caldi ed entusiasmanti per gli appassionati di serie tv. Grandi ritorni, progetti d’autore e coraggiose produzioni originali, le principali piattaforme streaming (parliamo di Netflix, Prime Video, Apple TV+, Sky) preparano un calendario ricchissimo che attraversa generi e linguaggi differenti.

Si va dal fantasy che ha fatto epoca al thriller psicologico più sofisticato, il menu di questo autunno televisivo invita a un binge-watching senza precedenti.

Netflix punta in alto: Stranger Things 5 e non solo

L’attesa è tutta per Strangers Things 5, capitolo conclusivo del fenomeno globale nato nel 2016 dai fratelli Duffer. Dal 27 novembre i primi 4 episodi riporteranno gli spettatori a Hawkins, dove i protagonisti (guidati dal cast originale, da Millie Bobby Brown a David Harbour) si preparano al confronto finale con il Sottosopra. Suspense, emozioni, l’atmosfera anni ’80 diventata culto: l’addio promesso si preannuncia epico e carico di nostalgia per i fedelissimi.

Ma Netflix non vive solo Upside Down. Dal 7 novembre arriva anche Frankenstein di Guillermo Del Toro, una rilettura sountuosa e gotica del mito creato da Mary Shelley. Oscar Isaac e Jacob Elordi guidano un cast di altissimo profilo in un’opera che mescola romanticismo oscuro e tecniche cinematografiche all’avanguardia in pieno stile Del Toro.

A completare il quadro, debuttano The Beast In Me, thriller psicologico con Claire Danes e Matthew Rhys, e Mrs. Playman, serie italiana che illumina l’incredibile storia di Adelina Tattilo, pioniera dell’editoria erotica italiana.

Prime Video rilancia con sequel, reboot e animazione

La piattaforma Amazon punta sulla diversificazione. Torna Maxton Hall – Il mondo tra di noi, teen drama tedesco diventato rapidamente un fenomeno internazionale. Ruby e James affrontano nuovi ostacoli sentimentali in una nuova stagione più adrenalinica e intensa.

Per un pubblico trasversale, dal 10 novembre debutta BAT-FAM, serie animata che reinventa la famiglia di Batman con un tono moderno e ironico. E dal 2 novembre prende vita una nuova versione della leggenda di Robin Hood, in collaborazone con BBC Studios. Inclusività e cast internazionale saranno tra le svolte principali.

Apple TV+ continua la sua corsa di qualità

L’eleganza e la cura produttiva restano il marchio di fabbrica della piattaforma “della mela”, che ripropone uno dei suoi titoli più acclamati: Palm Royale 2. Kristen Wiig torna a dominare la scena in un vortice di intrighi, satira sociale e glamour anni ’60 affiancata dalle ormai iconiche Laura Dern e Allison Janney.

Anche Sky non è da meno. Il 14 novembre tocca alla terza stagione di Call My Agent Italia fare il suo debutto sulla nota piattaforma, ambienta ancora una volta nel mondo degli agenti dello spettacolo. Nel cast, tra gli altri, Sabrina Impacciatore, Elodie e Gabriele Muccino.