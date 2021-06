La Nazionale di Calcio compie 101 anni (e quasi un mese) e si prepara al calcio di inizio degli Europei 2020 per il prossimo 11 giugno e Rai 1 deduca agli Azzurri una prima serata celebrativa alla vigilia della festa della Repubblica. Notte Azzurra si presenta come un’occasione volendo un ‘pizzico’ forzata visto che l’esordio degli Azzurri è datato 15 maggio 1910, ma l’anno scorso eravamo in piena pandemia e gli Europei erano freschi di slittamento al 2021: da qui evidentemente la decisione di spostare tutto di un anno e di ‘festeggiare’ la Nazionale a ridosso del nuovo impegno internazionale di Mancini & Co. Se domenica Mancini e Vialli avevano dato il via alle ‘celebrazioni europee’ con un’ospitata a base di amarcord sampdoriano a casa di Fabio Fazio nell’ultima puntata della stagione di Che Tempo Che Fa, questa volta è Rai 1 a raccontare la Nazionale ai suoi telespettatori con una serata-evento organizzata da FIGC e Rai e condotta da Amadeus, al via alle 21.25 di un martedì che sa di sabato. Si annnuncia come un grande show ospitato dall’Auditorium del Foro Italico di Roma che vede la partecipazione del CT della Nazionale Roberto Mancini, dei calciatori convocati e di membri dello staff azzurro, come Gianluca Vialli e Daniele De Rossi.

Non solo calcio e ricordi delle glorie passate: nel corso della serata si alterneranno ospiti e cantanti, da Paolo Bonolis a Clementino, da Frank Matano agli gli Autogol, passando per Biagio Izzo, Cristiana Capotondi e alcune delle ‘star’ del Sanremo 2021 di Amadeus, come Colapesce Dimartino, Coma_Cose e Arisa. E chissà che con Cristiana Capotondi non si faccia anche un ‘recap’ della situazione del calcio femminile in Italia e del clima post ‘Partita del Cuore’ (peraltro nel primo anno lontano da Mamma Rai).

Il tutto guardando alla partita inaugurale degli Europei, che si giocherà, come detto, l’11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma per la prima volta con del pubblico sugli spalti e che vedrà contrapposte Italia e Turchia. Un altro bel match simbolico sul piano dei diritti delle donne…

Certo che un programma dedicato alla Nazionale rimanda ai tempi di Serata Mondiale del 1994: beh, qui l’obiettivo è diverso e al centro c’è il racconto della Nazionale: a tesserlo per Notte Azzurra ci sono Ludovico Gullifa, Ermanno Labianca e Sergio Rubino, con la regia di Stefano Mignucci. In bocca al lupo alla Nazionale per gli Europei (e anche a Rai 1 per il programma…).