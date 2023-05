RaiPlay si arricchisce di una nuova proposta seriale riservata esclusivamente allo streaming. Normal People, da venerdì 19 maggio 2023 disponibile nel catalogo della piattaforma della tv pubblica, era già stata caricata in passato su Starz Play (poi diventata Lionsgate+). La chiusura di quest’ultima ha fatto traslocare numerose serie tv altrove, proprio come accaduto a Normal People, semplice ma intensa storia d’amore contemporanea. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Normal People, la trama

Connell (Paul Mescal) e Marianne (Daisy Edgar-Jones) frequentano la stessa scuola di una cittadina dell’Irlanda Occidentale. Lui è un giocatore di football bello, popolare e atletico; lei è una ragazza timida, solitaria, che evita i suoi compagni di classe e con una situazione familiare complicata.

I due sembrano molto diversi e senza alcun interesse in comune, ma quando un giorno Connell va a prendere sua madre che lavora come domestica a casa di Marianne, tra i ragazzi scatta la scintilla che li porterà a vivere un rapporto tormentato, fatto di ansie e paure. Ma la storia, sostenuta da una forte complicità e che si dipana nell’arco del tempo, seguendo i due protagonisti nel corso di qualche anno, insegnerà ai ragazzi a gestire le loro fragilità e -un po’ alla volta- a diventare grandi.

Normal People, il cast

Giovanissimi gli interpreti di questa serie, acclamata internazionalmente e che ha permesso ai due protagonisti di farsi conoscere ancora di più al pubblico in ogni angolo del mondo. In particolare, Paul Mescal dopo il successo di questa serie (per cui ha vinto un Bafta) ha ottenuto numerosi ruoli al cinema, e prossimamente sarà anche nel cast del sequel de “Il Gladiatore” di Ridley Scott. Daisy Edgar-Jones, invece, è stata vista nella serie La guerra dei mondi e, di recente, nella miniserie In nome del cielo.

Paul Mescal è Connell Waldron

Daisy Edgar-Jones è Marianne Sheridan

Sarah Greene è Lorraine Waldron, madre single di Connell, che lavora a casa di Marianne

Aislín McGuckin è Denise Sheridan, madre di Marianne

Frank Blake è Alan Sheridan, fratello di Marianne

Éanna Hardwicke è Rob Hegarty, amico di Connell

Eliot Salt è Joanna, amica universitaria di Marianne

India Mullen è Peggy, altra amica universitaria di Marianne

Desmond Eastwood è Niall, compagno di stanza all’università di Connell

Sebastian de Souza è Gareth, compagno di università di Connell ed interesse amoroso di Marianne

Fionn O’Shea è Jamie, amico di Marianne, per cui prova dei sentimenti

Leah McNamara è Rachel Moran, compagna di scuola di Connell e Marianne

Normal People, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono dodici, di una durata tra i 25 ed i 30 minuti. RaiPlay li carica tutti in un unico giorno.

Normal People, il libro

La serie tv, uscita nel 2020, è tratta dal libro “Persone Normali” di Sally Rooney, uscito nel 2018 e in Italia edito da Einaudi. L’adattamento televisivo è abbastanza fedele al libro, anche se apporta qualche modifica: nel libro, ad esempio, la vacanza italiana in cui i due protagonisti si incontrano è ambientata a Trieste, mentre nella serie tv è in Toscana, in una villa dei genitori di Marianne.

Normal People, dov’è stato girato?

Gran parte degli episodi sono stati girati nella Contea di Sligo e a Dublino, in Irlanda, nel 2019. Per l’immaginari cittadina di Carricklea è stata utilizzata Tubbercurry. Il set è stato allestito anche in Italia, a Sant’Oreste e Stimigliano, nel Lazio e nella Villa Il Casale nella Tenuta di Verzano. Riprese sono state effettuate anche in Svezia, a Luleå.

Normal People 2 si farà?

No, la serie è stata pensata come una miniserie limitata, tratta da un libro con una conclusione definitiva, quindi pensata per non avere un seguito, sebbene i protagonisti si siano detti disponibili per girare nuovi episodi.

Normal People è su Netflix?

No, Normal People in Italia è disponibile solo su RaiPlay. La serie, inizialmente, era nel catalogo di Starz Play e di Lionsgate+, ma con la loro chiusura è stata la Rai ad acquistarla. “Siamo davvero contenti che Normal People si aggiunga alla nostra offerta dedicata al pubblico più giovane”, ha detto Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay. “Un pubblico che nei primi mesi del 2023 ha già apprezzato su RaiPlay Mare Fuori, Conversation With Friends, Shake. E che ora ha l’opportunità di vedere sulla piattaforma del Servizio Pubblico una serie delicata e intensa, che ha già riscosso molto successo in altre parti del mondo”.

Normal People su RaiPlay

Come detto, Normal People è disponibile in esclusiva su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.