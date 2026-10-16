Nord Sud Ovest Est, anticipazioni del terzo episodio: Mauro e Max alle prese con il brano della maturità emotiva

Nord Sud Ovest Est torna in prima serata con il terzo episodio della serie in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Anticipazioni trama e cast della nuova puntata disponibile anche nella sezione On Demand.

Il 16 ottobre 2026 su Sky Serie torna Nord Sud Ovest Est. La nuova stagione della leggendaria storia degli 883. Mauro Repetto e Max Pezzali sono sempre più lanciati verso il successo, dopo i fasti de Hanno ucciso L’uomo Ragno serve un altro album e – come ha anticipato più volte Pezzali nel corso dei primi due episodi – la critica musicale e parte del pubblico li aspettano al varco. Tutti vogliono capire se gli 883 sono stati un fenomeno passeggero oppure no. Cecchetto e Peroni credono in loro, ma ora serve un album che determini il valore della band. Due persone, un successo indiscutibile.

Questo deve pensare la platea quando vede e sente cantare gli artisti di Pavia che hanno ormai un profilo sempre più conosciuto e parzialmente internazionale. In Italia ormai non si parla d’altro, ma gli anni ’90 sono anche quelli della ribalta dei cowboy. Al cinema e non solo. Quindi Pezzali non aspetta altro che concretizzare un sogno in realtà. L’esordio ha funzionato, ma serve la riconferma musicale che determini anche il pezzo della maturità.

Nord Sud Ovest Est torna su Sky

Un brano che sappia decifrare definitivamente la musica degli 883 e le suggestioni di una formazione musicale pronta a prendersi ogni cosa. Nello specifico l’episodio numero 3 della serie diretta da Sydney Sibilia mostrerà un ulteriore scatto in avanti da parte del giovane Pezzali, mentre Repetto comincia a essere più insofferente verso determinate realtà che non riconosce più fondamentali all’interno del percorso artistico.

Che cosa vuol dire essere maturi? Cecchetto lancia la bomba chiedendo un pezzo maturo che faccia arrivare gli 883 in cima alla classifica dei dischi più venduti e organizza una festa di Capodanno mitica: ma i nostri, arruolati per l’occasione anche Cisco e Nemorino, arriveranno mai? Intanto, Mauro deve affrontare la consapevolezza che il pezzo che fa venire i brividi, loro ce l’hanno già. Da questa consapevolezza si riparte e gli intrecci narrativi prenderanno forma attraversando fatti realmente accaduti ed espedienti televisivi che daranno vita a una delle serie più viste su Sky del recente passato.

Il terzo episodio in esclusiva sulla PayTv

Il cast di Nord Sud Ovest Est è composto da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ’90 diventarono gli improbabili eroi di una storia senza tempo, tornano nei nuovi episodi ancheLudovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).

Il prossimo episodio della serie sarà disponibile in prima serata venerdì 16 ottobre 2026 in esclusiva su Sky e in streaming su Now, diretto dal nuovo team di regia composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia. Non resta altro che sintonizzarsi sulle frequenze della PayTv. Gli abbonati da più di 10 anni possono vedere anche in anteprima settimanale gli episodi in uscita. Ogni puntata della serie è rintracciabile anche nella sezione On Demand, con riferimento alla parte Sky Original.