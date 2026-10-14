Netflix, le uscite di novembre 2026 da segnare: tra ritorni attesi, true story e nuovi crime

L’idea di Netflix per il mese di novembre è parlare a pubblici diversi: chi aspetta gli spy thriller, chi cerca storie vere, chi preferisce drammi internazionali o fiabe riscritte. Tra i titoli più attesi ci sono Black Doves 2, L’Imperatrice 3, The Altruists, Delitto in Galizia, Possible Love e Steps. Un novembre da divano, certo, ma senza una sola strada: si passa da Keira Knightley a Sissi, dalla finanza tossica della Gen Z a una Cenerentola vista dalla parte delle sorellastre.

Black Doves 2 e L’Imperatrice 3: i grandi ritorni per gli appassionati di serie

Il primo appuntamento è fissato per il 5 novembre, con l’arrivo di Black Doves 2, seconda stagione dello spy thriller con Keira Knightley. Al centro resta Helen, informatrice legata a un’organizzazione segreta a cui passa notizie riservate del proprio Paese. La nuova stagione riparte dalle conseguenze di quanto accaduto nel precedente Natale. Stavolta la tensione sembra spostarsi ancora di più sul piano politico: il marito Wallace è sempre più vicino alla carica di primo ministro e per Helen lo spazio per sbagliare si fa minimo. “Il gioco si fa più pericoloso”, lascia intendere la trama diffusa, mentre la serie continua a muoversi su due piani: la vita privata e l’intelligence.

Una settimana dopo, il 12 novembre, torna anche L’Imperatrice 3, con Devrim Lingnau Islamoğlu nei panni di Elisabeth e Philip Froissant in quelli dell’imperatore Franz. La terza stagione riparte dopo la devastante seconda guerra d’indipendenza: Franz porta il peso dei soldati morti, mentre Sissi prova a tenere insieme il rapporto con il marito e la propria idea di futuro per l’impero. Meno favola, più crepe di palazzo. Ed è proprio lì che la serie sembra voler affondare il colpo.

The Altruists: lo scandalo da 8 miliardi raccontato come una storia della Gen Z

Tra le uscite più curiose del mese c’è The Altruists, disponibile dal 19 novembre. La serie si ispira alla vicenda di Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison, nomi al centro dello scandalo finanziario legato al crollo di FTX.

Nel racconto Netflix, i due sono giovani brillanti, ambiziosi, convinti di poter cambiare il sistema finanziario mondiale in pochissimo tempo. Poi il progetto salta, deraglia, e finisce travolto da accuse di frode per circa 8 miliardi di dollari, cifra indicata nei materiali di presentazione della serie.

A interpretare Caroline Ellison c’è Julia Garner, volto già molto riconoscibile per il pubblico Netflix grazie a Ozark. Una scelta che dà subito peso al titolo, anche per chi non segue da vicino criptovalute e finanza.

La definizione di “Bonnie e Clyde della Generazione Z”, usata per raccontare la coppia, chiarisce il taglio: non solo ricostruzione giudiziaria, ma anche ritratto di un’epoca in cui parole da startup, culto dell’efficienza e promesse di ricchezza sono corse più veloci dei controlli. Con tutte le conseguenze del caso.

Delitto in Galizia e Possible Love: tra crime spagnolo e cinema coreano d’autore

Il 13 novembre entra in catalogo Delitto in Galizia, nuovo crime spagnolo ambientato nel villaggio di Pazos. Qui una coppia all’apparenza normale, Aniceto e Irene, finisce dentro una storia cupa. Una notte Irene viene aggredita da un uomo misterioso e un sergente della Guardia Civil comincia a pensare che il responsabile possa essere proprio il marito. Il punto, almeno da quanto emerge dalla trama, non è solo scoprire chi abbia colpito la donna. C’è anche il racconto di un sistema che fatica ad ascoltare i segnali, a prendere sul serio gli avvertimenti, a proteggere la vittima. È un terreno che la serialità spagnola conosce bene: provincia, sospetti, istituzioni lente, verità difficili da digerire.

Il giorno prima, il 6 novembre, arriva invece Possible Love, film coreano di Lee Chang-dong, presentato come vincitore del Leone d’Argento a Venezia 83. La storia segue due coppie sposate che si incontrano durante la lavorazione di un documentario: da una parte un operaio rimasto senza lavoro e sua moglie, dall’altra una regista e il marito. Quel progetto diventa quasi una stanza chiusa emotiva, dove vengono fuori differenze sociali, desideri non detti e frustrazioni. Un titolo diverso dagli altri, più vicino al cinema d’autore che alla serialità da guardare tutta d’un fiato.

Steps e la nuova Cenerentola: la fiaba cambia punto di vista

Il 20 novembre Netflix cambia passo con Steps, film d’animazione che rilegge Cenerentola dal punto di vista delle sorellastre. La protagonista è Lilith, stanca di vivere nell’ombra della ragazza più amata della fiaba. Così ruba la bacchetta magica della fata madrina e, insieme alla sorella Margot, sabota il ballo reale. Da lì la storia prende un’altra strada: il regno finisce sotto il controllo di Priscilla, descritta come un’opportunista pronta a prendersi il trono, e Lilith è costretta ad allearsi proprio con Cenerentola.

In mezzo ci sono troll motociclisti, scagnozzi da seminare e una fuga nella foresta che trasforma la fiaba in un’avventura più movimentata e ironica. L’idea di ribaltare i classici non è nuova, ma Steps punta su un conflitto molto riconoscibile: gelosia, confronto, bisogno di essere viste. Anche per questo potrebbe parlare sia al pubblico più giovane sia a chi, davanti a una fiaba riscritta, cerca qualcosa di meno prevedibile della solita scarpetta.