“Non tornerò più”. L’addio più doloroso a La Notte nel Cuore

Le anticipazioni de La Notte nel Cuore sono ricche di colpi di scena inaspettati. La serie turca ha ottenuto un grande successo e il pubblico non manca all’appuntamento Mediaset, che ha riservato ai telespettatori le prime serata. La storia di Nuh e Melek alla ricerca della loro madre, che li ha abbandonati da piccoli, ha avuto diversi risvolti. I due oggi hanno ritrovato la famiglia e anche l’amore, ma non ancora una stabilità personale. E se Melek è prossima a diventare mamma e a sposare Cihan, Nuh deve si sta scontrando con il suo carattere impulsivo e anche violento, tanto che Sevilay ha deciso di allontanarsi da lui.

Nell’ultime puntate Nuh ha tentato di uccidere Hikmet e questo gli ha scatenato l’ira di tutta la famiglia. I due si trovano in carcere, ma grazie all’aiuto di Tahsin riescono ad uscire. Quest’ultimo propone a Hikmet di ritirare la denuncia fatta nei confronti di Nuh e entrambi torneranno a casa. La donna accetta, ma quando arriva alla villa si rende conto della sua povertà e della drammaticità della sua vita. Disperata si confida con Sumru, che di commuove a sentire il suo racconto: il padre e il marito le hanno fatto vivere diverse ostentazioni.

Intanto Enise si prepara a dire addio a Sumru e Tahsin, un addio che appare definitivo. La donna indossa abiti di preghiera e devozione e rivela a Sumru e al compagno tutta la sua gratitudine. Ringrazia Tahsin per averla accolta quanto non aveva nulla e per tutto quello che ha fatto per lei. Poi rivolge tutto il suo affetto alla donna, che ha sempre avuto una particolare attenzione per lei e in alcuni casi l’ha considerata come una sorella. Enise rivela che lascerà la Cappadocia per andare in un luogo dove potrà dedicarsi alla fede.

Enise lascia la città: “Non tornerò”

Sumru è convinta che Enise un giorno tornerà dal suo pellegrinaggio, ma la donna le confida che non farà più ritorno. Un addio definitivo che distrugge emotivamente sia Sumru che Tahsin che vogliono molto bene alla donna. Enise ha capito che è arrivato per lei il momento di dedicarsi alla fede: “Ho lavorato così tanto che ora, se Allah me lo permette voglio vivere solo per lui”, ha così giustificato la sua scelta.

Prima di andare via la donna ringrazierà tutti e prometterà di avere sempre un pensiero per loro: “Pregherò per tutti voi e per Nuh che ha un cuore puro, non guardate i suoi errori”. Intanto Nuh è sempre più tormentato. Ha rischiato di uccidere delle persone e si è spinto oltre il prevedibile. Per questo deve decidere di farsi aiutare da un terapeuta o per lui le cose saranno sempre più difficili visto che non riesce a gestire la sua rabbia.

Cihan e Melek si sposano nozze: la reazione di Nuh

Ad allentare la tensione alla villa la notizia delle nozze di Cihan e Melek. I due comunicano a tutta la famiglia che si sposeranno nei prossimi giorni e che il loro amore è solido e ha superato diversi ostacoli. Nuh non prende bene la lieta novella e Sumru teme che la reazione del figlio possa essere pericolosa. Tahsin le promette che lo terrà sotto controllo. Durante la cerimonia Nuh riesce a tollerare che la gemella sposi il suo nemico, ma subito dopo si allontanerà per sfogare tutta la sua rabbia.

Andrà in un posto isolato e urlerà a squarciagola. Tahsin si rende conto del disagio di Nuh e lo obbligherà a farsi curare, deve andare da uno specialista altrimenti lui e Sumru non lo sosteranno più. Il giovane accetterà la proposta del suo protettore? E riuscirà a recuperare il rapporto con Sevilay?