“Non sta bene”, l’annuncio di Milly Carlucci alla finale di Ballando con le Stelle

La finalissima di Ballando con le stelle 2025 al termine della quale sarà eletta la coppia vincitrice della ventesima edizione si apre con il ballo dei professionisti e l’ingresso dei concorrenti che hanno già conquistato la finale ovvero Filippo Magnini, Andrea Delogu, Fabio Fognini, Francesca Fialdini e Barbara D’Urso. A contendersi l’ultimo posto sono le tre coppie allo spareggio che si esibiscono affidandosi il loro destino al pubblico.

Sulla pista, così, scendono Martina Colombari e Luca Favilla, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Una coppia accederà alla finale mentre un’altra potrebbe andare avanti nella gara grazia alla card di Matteo Addino che non ha ancora usato. A regalare il primo brivido della finale, però, è Milly Carlucci con un annuncio in diretta che ha spiazzato il pubblico.

L’annuncio inaspettato di Milly Carlucci a Ballando con le stelle 2025

La prima a scendere in pista per lo spareggio che decreterà la coppia che accederà alla finale è Martina Colombari che, in coppia con Luca favilla, conferma di essere cresciuta tantissimo e di meritare un posto tra i finalisti così come Rosa Chemical e Paolo Belli. Il voto è totalmente nelle mani del pubblico che elegge la coppia Colombari-Favilla la sesta coppia finalista. Matteo Addino decide così di uscre la card per far rientrare in gara Rosa Chemical condannando all’eliminazione Paolo Belli.

“Paolo Belli è stato in tutta questa vicenda di Ballando con le stelle una roccia fino all’ultimo atto di stasera”, dice la conduttrice affiancando l’amico Paolo Belli. “Voglio rivelarvi una cosa”, aggiunge poi la Carlucci raccontando le non perfette condizioni fisiche di Belli. “Stasera Paolo ha l’influenza e la febbre per cui ha ballato in condizioni molto precarie come è capitato ad altri concorrenti perché quando balli con la febbre non puoi essere al meglio ma ha dato anche stasera il massimo“, ha aggiunto la conduttrice.

“Voglio dire grazie a Milly per avermi dato quest’opportunità straordinaria. Quando incontrerò qualche vip li convincerò a venire perché non sanno quello che si perdono se non vengono qua. E poi devo dire grazie a questa maestra strepitosa perché è riuscita a farmi ballare, cosa che non avrei mai immaginato“. Poi ringrazia il pubblico e ammette che se Matteo gli avesse dato la wild card non l’avrebbe accettata “perché è giusto che ad andare avanti siano questi ragazzi”, dice Paolo Belli che poi chiede la restituzione delle chiavi delle sale delle stelle che, in quest’edizione, sono state affidate a Massimiliano Rosolino.