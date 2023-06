Non sono una signora e il ritardo della messa in onda: Lorenzo Amoruso è ancora fidanzato con Manila Nazzaro

Non sono una signora. E non sono nemmeno in diretta. Peggio ancora se, come nel caso del programma di Rai2 condotto da Alba Parietti, le registrazioni risalgono addirittura alla fine del 2022.

Storia di uno show ‘maledetto’ (qui la recensione), che ha visto rinviato a più riprese il periodo della messa in onda, con la prima puntata, già confezionata, che è rimasta appesa per più di sei mesi. Fino al giorno del fatidico sì, ovvero dell’ok alla programmazione, che però ha dovuto fare i conti con le conseguenze dell’anacronismo.

Lorenzo Amoruso, travestito da drag queen, al momento dello svelamento ha fatto chiaro riferimento alla sua fidanzata, Manila Nazzaro, oggetto anche di indizio (quindi non eliminabile in fase di post-produzione).

“E’ legato sentimentalmente ad una regina di bellezza, la sua fidanzata, che è una ex Miss Italia”, ha spiegato la Parietti alla giuria. L’ex calciatore ha poi chiamato in causa la sua metà, confidando di aver accettato la sfida della trasformazione per cercare di comprendere meglio l’altro sesso: “Capire le donne non è facile, non ci provo neanche. Se vuoi andare d’accordo con la tua compagna, devi cominciare ad assomigliarle. Questa è un’altra esperienza per capire ancora di più la mia compagna”.

La missione evidentemente è fallita, dato che lo scorso marzo è stata ufficializzata la rottura tra Amoruso e la Nazzaro, con tanto di nuova relazione di quest’ultima con il ballerino Stefano Oradei.

Ad amplificare la percezione della beffa ci ha infine pensato lo sdoppiamento di Amoruso, che dopo le 23 è apparso in video pure su Sky Sport, ospite di Alessandro Bonan a Calciomercato L’Originale.