La Rai dice addio a Non Sono Una Signora dopo una sola edizione. La notizia era ampiamente immaginabile, ma a confermarla è Alberto Dandolo su Oggi, scrivendo che il format non è compatibile per viale Mazzini con la nuova linea editoriale. Sarebbero previsti invece nuovi spazi per la presentatrice Alba Parietti, stando a quanto dice il settimanale.

Adattamento italiano del format olandese Make Up Your Mind, il programma è andato in onda su Rai 2 dal 29 giugno al 27 luglio su Rai 2. La storia dei continui rinvii ormai è notissima: per evitare la contrapposizione con il simile Il Cantante Mascherato, la trasmissione con la conduzione di Alba Parietti non ha mai trovato collocazione, fino ad esordire in piena estate sul secondo canale Rai, peraltro senza sfigurare. Non Sono Una Signora con la puntata finale ha tenuto incollati 804.000 telespettatori con il 6.69 per cento di share. Un risultato più che buono, se si considera la bassa stagione.

Il programma consiste nell’indovinare l’identità di alcune drag queen dietro cui si celano dei personaggi famosi. Nel team di investigatori Filippo Magnini (una rivelazione), Mara Maionchi, Cristina D’Avena e Sabrina Salerno. Amanda Lear ha sostituito Mara Maionchi nella puntata finale, regalando maggiore brio rispetto alla collega, ultimamente sovraesposta (la vedremo anche in Italia’s Got Talent sulla piattaforma di streaming Disney Plus a partire dall’1 settembre). In giuria le drag Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr.

Dietro le drag queen si nascondevano personaggi del calibro di Rocco Siffredi, Roberta Capua, Guglielmo Scilla, Francesco Oppini, Patrizio Rispo, Costantino Vitagliano, Lorenzo Amoruso, Francesco Facchinetti, Sergio Muniz, Stefania Orlando, Paolo Ciavarro, Filippo Nardi, Fabio Fulco, Gianpaolo Gambi, Andreas Muller, Andrea Lo Cicero, Enzo Paolo Turchi, Simone Montedoro, Luca Capuano, Gigi & Ross. Proprio il duo comico ha vinto la prima e per ora ultima edizione del drag show andato in onda su Rai 2.