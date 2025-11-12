Non solo Quelli che il Cinema, tutti i progetti di Federica Gentile tra radio, tv e streaming

Federica Gentile si pone sempre di più al centro del panorama televisivo italiano. Per lei c’è in serbo una stagione piena di progetti che si alternano tra cinema, musica e radio, e che confermano la sua versatilità e il suo modo di raccontare storie, senza mai rinunciare allo stile che l’ha sempre contraddistinta.

Da Quelli che il Cinema a Playlist: i progetti futuri di Federica Gentile

Il volto Rai è la protagonista di Quelli che il Cinema, il nuovo programma RaiPlay realizzato insieme ad Andrea Piersanti. Si tratta di un viaggio in venti puntate che, attraverso la storia e i protagonisti del cinema italiano, racconta la cultura, la memoria e l’innovazione del Bel Paese. Un format che permette a Gentile di portare, nel linguaggio dello streaming, la sua cifra stilista fatta di curiosità e di attenzione dietro ogni immagine. Su Rai 2 arriva invece Playlist – Tutto ciò che è musica, il programma del sabato pomeriggio che unisce spettacolo, interviste e memoria musicale. La conduttrice dà spazio alle storie e ai protagonisti della musica italiana come Mina e Lucio Dalla, trasformando così ogni puntata in una riflessione tra passato e presente.

Il format è co-condotto da Federica Gentile con Gabriele Vagnato e Nina Zilli, e rinnova ancora una volta il modo di raccontare la musica in tv, prendendo spunto dal repertorio e dalla performance live. Di certo non mancano i suoi impegni radiofonici, che l’hanno fatta diventare negli anni una delle voci più amate del panorama radiofonico italiano. Su Rai Radio 1 conduce infatti una rubrica quotidiana intitolata Santi per un giorno, con cui reinterpreta in chiave contemporanea l’Almanacco del giorno insieme a Don Walter Insero. Su Rai Radio 2 è invece il turno di Radio 2 nel pallone insieme a Federico Vespa, con cui racconta il calcio e lo sport con leggerezza e ironia.

Dalla tv allo streaming, fino alla radio: una stagione densa di appuntamenti che rendono la conduttrice una paladina dell’autenticità, oltre che una comunicatrice a 360 gradi.