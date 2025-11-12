Non solo Quelli che il Cinema, tutti i progetti di Federica Gentile tra radio, tv e streaming
Un’unica voce, tre piattaforme. Federica Gentile ha davanti a sé un futuro brillante fatto di progetti che toccano temi differenti.
Federica Gentile si pone sempre di più al centro del panorama televisivo italiano. Per lei c’è in serbo una stagione piena di progetti che si alternano tra cinema, musica e radio, e che confermano la sua versatilità e il suo modo di raccontare storie, senza mai rinunciare allo stile che l’ha sempre contraddistinta.
Da Quelli che il Cinema a Playlist: i progetti futuri di Federica Gentile
Il volto Rai è la protagonista di Quelli che il Cinema, il nuovo programma RaiPlay realizzato insieme ad Andrea Piersanti. Si tratta di un viaggio in venti puntate che, attraverso la storia e i protagonisti del cinema italiano, racconta la cultura, la memoria e l’innovazione del Bel Paese. Un format che permette a Gentile di portare, nel linguaggio dello streaming, la sua cifra stilista fatta di curiosità e di attenzione dietro ogni immagine. Su Rai 2 arriva invece Playlist – Tutto ciò che è musica, il programma del sabato pomeriggio che unisce spettacolo, interviste e memoria musicale. La conduttrice dà spazio alle storie e ai protagonisti della musica italiana come Mina e Lucio Dalla, trasformando così ogni puntata in una riflessione tra passato e presente.
Il format è co-condotto da Federica Gentile con Gabriele Vagnato e Nina Zilli, e rinnova ancora una volta il modo di raccontare la musica in tv, prendendo spunto dal repertorio e dalla performance live. Di certo non mancano i suoi impegni radiofonici, che l’hanno fatta diventare negli anni una delle voci più amate del panorama radiofonico italiano. Su Rai Radio 1 conduce infatti una rubrica quotidiana intitolata Santi per un giorno, con cui reinterpreta in chiave contemporanea l’Almanacco del giorno insieme a Don Walter Insero. Su Rai Radio 2 è invece il turno di Radio 2 nel pallone insieme a Federico Vespa, con cui racconta il calcio e lo sport con leggerezza e ironia.
Dalla tv allo streaming, fino alla radio: una stagione densa di appuntamenti che rendono la conduttrice una paladina dell’autenticità, oltre che una comunicatrice a 360 gradi.