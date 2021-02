Si chiama Erin Langmaid e sarà una delle protagoniste di Non sapevo di essere incinta che rivedremo proprio questa mattina su Real Time. Non sapevo di essere incinta, format ormai datato, è tornato infatti alla ribalta grazie alle ultime repliche trasmesse sul canale 31 del digitale, trasmesse anche oggi a partire dalla prima mattina sino al primo pomeriggio inoltrato.

Tra le tante protagoniste che incredibilmente abbiamo conosciuto all’interno del docu-reality, anche Erin Langmaid, che rivedremo proprio oggi. La giovanissima americana, anche modella abbastanza famosa negli States, ha scoperto di aspettare un bebè soltanto a gravidanza ultimata e, per la precisione, al suo nono mese di attesa. Ma come? Com’è possibile che una donna, davvero, non capisca che il suo corpo si sta preparando alla nascita di una nuova vita?

Ecco le risposte più o meno scientifiche rilasciate dai dottori ingaggiati dal programma al magazine What To Expect, che ha cercato di risolvere il misfatto. Molti infatti gli spettatori che hanno sempre messo in dubbio la veridicità del programma. Anche per questo, un team di professionisti ha voluto spiegare che, al contrario, casi come questo siano molto più usuali di quanto si possa mai immaginare. Erin, che ha dato alla luce la sua primogenita Isla i 7 maggio 2019 ha quindi dichiarato all’interno del format di non essersi mai accorta di essere incinta. Tra le varie cose, il fatto che per lavoro abbia sempre dovuto sottoporsi ad una dieta molto rigida e costante. Così, ha spiegato Erin a What To Expect:

“Continuavo ad entrare nei miei vestiti di sempre, probabilmente perché ero sempre a dieta. Non sono mai ingrassata perciò la pancia non mi è mai cresciuta”.

Ma non è tutto. Secondo a dottoressa Jennifer Wider, specializzata in Medicina Generale, infatti, quella vissuta da Erin sarebbe stata una gravidanza criptica:

“Psicologicamente, se una donna non pensa di essere incinta non sente nemmeno i sintomi tipici della gravidanza. Non percepisce alcun cambiamento. Se tu non sai di essere incinta e non stai cercando di capire se lo sei o meno, perché dovresti pensare che i dolori di pancia che senti corrispondano a dei movimenti da parte di un neonato che porti in grembo?”.

Insomma, secondo la dottoressa Jennifer Wider il fatto di essere incinta senza saperlo sarebbe assolutamente normale, cosa assai comune, lei dice, soprattutto nelle donne magre e alte, che quindi svilupperebbero la crescita del proprio utero in modo diverso, senza che questo possa essere percepito da loro in primis.

Come potremo riscoprire proprio questa mattina su Real Time, Erin partorirà regolarmente al nono mese e soltanto pochi giorni dopo aver scoperto di essere incinta. La ragazza pare non avesse il ciclo mestruale da diversi mesi a causa del suo peso corporeo: Erin essendo una modella, purtroppo, ha vissuto un periodo della sua vita sottopeso, il che le avrebbe procurato l’assenza di ciclo mestruale. Anche per questo la giovane non ha dubitato di essere incinta pur non avendo avuto perdite per ben 9 mesi consecutivi. C’è da crederle oppure no? Non sapevo di essere incinta è un docu-reality credibile o è tutto fake? Non ci resta che riguardarlo questa mattina per analizzarlo a fondo e capirne di più.