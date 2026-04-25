“Non riesco…” Amici, perchè Elena D’Amario ha lasciato lo studio: la reazione di Maria De Filippi

Caos ad Amici: Elena D’Amario blocca la puntata e lascia lo studio. Salvo Alex, scoppia la polemica sul regolamento e il web invoca il ritorno del televoto.

Il Serale di Amici si trasforma in un courtroom drama. Durante la sesta puntata, l’atmosfera nello studio di Maria De Filippi si è fatta tesissima, non tanto per una sfida di danza o un acuto fuori posto, quanto per un clamoroso “scacco al regolamento” che ha visto protagonista la giuria e, in particolare, Elena D’Amario.

Tutto nasce dal verdetto impossibile della prima manche. Dopo che il team corazzata di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha piegato la resistenza della squadra Cuccarini-Peparini, il destino si è accanito su due nomi pesanti: Angie e Alex.

Sulla carta, la procedura è brutale: uno dei due deve lasciare il programma immediatamente. Ma quando la musica si spegne, il silenzio della giuria diventa assordante.

Il “caso” Alex-Angie: tra regolamenti flessibili e l’ira dei social

Elena D’Amario, visibilmente in crisi davanti al talento dei due ragazzi, ha sollevato bandiera bianca: «Non riesco a decidere». Un’impasse che ha costretto Maria De Filippi a concedere un secondo round di esibizioni.

Nemmeno la “Bambola” di Angie o il graffio di Alex su Mahmood hanno però sbloccato la situazione. La tensione è culminata nel momento in cui la giurata ha chiesto di abbandonare lo studio per consultarsi privatamente con i colleghi.

Il verdetto al rientro? Una proposta che sa di rivoluzione: congelare l’eliminazione. Alex finisce in un limbo “provvisorio”, Angie respira, e il regolamento viene piegato alle esigenze del cuore (o del talento).

Una mossa che ha scatenato un incendio sui social. Il pubblico, ancora scottato da eliminazioni eccellenti come quella di Nicolò Filippucci della scorsa edizione, non ci sta.