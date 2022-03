Non Mi Lasciare, il DVD della fiction RAI è già in pre-ordine

È passato poco più di un mese dalla messa in onda su RaiUno delle ultime due puntate di Non Mi Lasciare, l’intensa fiction poliziesca interpretata da Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum. I segreti di Elena Zonin sparsi per la sua Venezia sono stati svelati, ma questo non significa che chi ha visto il finale della fiction non possa rivederla dall’inizio e rivivere le avventure della vicequestora e le indagini che, dopo anni, la porteranno a scoprire verità impensabili e drammi difficili da gestire e affrontare.

La buona notizia per chi ha amato Non Mi Lasciare o per chi punta a rivederla in alta definizione è che il DVD ufficiale è in uscita alla fine di marzo e già da ora è possibile pre-ordinarlo in 2 dischi che includono le 8 puntate trasmesse da RaiUno per tutto il mese di gennaio 2022, dal 10 al 31 in quattro serate.

Non Mi Lasciare, la trama ufficiale del DVD

Se avete già visto la fiction di RaiUno conoscete bene la trama, così riassunta nel retro del DVD:

Elena Zonin è vicequestore a Roma. Si occupa di crimini informatici e dà la caccia a una rete di pedofili responsabile del rapimento e della vendita sul web di minori. Quando nella laguna di Venezia viene ritrovato il corpo senza vita di un bambino, si mette subito sul caso, convinta che sia riconducibile alla più vasta inchiesta alla quale si dedica da anni. Per lei andare a Venezia significa anche tornare a casa, da dove e’ andata via misteriosamente vent’anni prima. Qui ritrova Daniele, suo grande amore di allora, oggi anche lui poliziotto, e la moglie Giulia, che un tempo era la sua migliore amica. Tra i tre si ricostruisce lo stesso legame forte e caldo di un tempo, ma con la malinconia del tempo passato, delle occasioni perdute e dei segreti inconfessabili. Elena si ritroverà così stretta tra i ricordi e i luoghi della sua giovinezza, proprio mentre l’indagine porterà a scoperchiare un caso complesso e articolato che finirà per coinvolgere nemici influenti e insospettabili, ponendo Elena e Daniele nell’occhio del ciclone di una missione senza precedenti che metterà a repentaglio la loro stessa vita.

Non Mi Lasciare, il cast completo della fiction

Vittoria Puccini interpreta Elena Zonin

Alessandro Roia interpreta Daniele Vianello

Sarah Felberbaum interpreta Giulia Vianello

Maurizio Lombardi interpreta Ernesto Fortin

Sandra Ceccarelli interpreta Serena Misuri

Massimo Rigo interpreta Vincenzo Molli

Ivan Zerbinati interpreta Augusto Ripetti

Eugenio Franceschini interpreta Luigi Fornari

Federica Girardello interpreta Emilia Zirri

Gianmaria Martini interpreta Andrea Maffetti

Riccardo Leonelli interpreta Pietro Tomà

Sergio Albelli interpreta Francesco Bianchi

Nicola Pannelli interpreta Vittorio Ravagnin

Pia Engleberth interpreta Agata

Andrea De Manincor interpreta Luciano Ballarin

Demetra Bellina interpreta Marta Ballarin

Mattia Sontacchi interpreta Gilberto Ballarin

Duccio Gallorini interpreta Angelo Bassano

Vincenzo Tosetto interpreta Giancarlo Lucetti

Lorenzo Dellapasqua interpreta Diego Zirri

Roberto Zibetti interpreta Marco Trevisan

Non Mi Lasciare, le specifiche del DVD

Non Mi Lasciare, come anticipato in apertura, arriva in DVD dal 23 marzo 2022 in due dischi che includono gli otto episodi della fiction, quattro episodi per ciascun disco per una durata complessiva di 400 minuti.

I contenuti aggiuntivi del DVD non sono ancora stati ufficializzati, così come le specifiche audio/video, ma basandoci sugli altri DVD delle fiction RAI possiamo aspettarci gallerie fotografiche e clip dal set, così come formato video PAL 16:9, audio Dolby Digital 2.0, così come sottotitoli in italiano per non udenti.