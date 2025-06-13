“Non lo manderà più in onda”. La scelta di Maria De Filippi

Giovedì 3 luglio in prima serata su Canale Cinque ci sarà la prima puntata di Temptation Island 2025 e pare che Maria De Filippi abbia già scelto di non mandare in onda una cosa. E’ noto come il programma sia registrato e dunque non in diretta e la conduttrice ha già deciso di tagliare una cosa che è accaduta in Calabria. Quest’anno, infatti, il reality delle coppie ha cambiato location ed è stato ospitato nel resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Mentre sulla pagina social del programma stanno comparendo le prime coppie, Temptation Island ha già “fatto notizia” con qualcosa che è accaduto nel corso delle registrazioni. Si tratta dell’incidente che ha coinvolto una delle imbarcazioni del programma e Maria De Filippi ha deciso che non manderà in onda la scena.

Incidente in barca a Temptation Island 2025, la decisione di Maria De Filippi

Nel corso della registrazione di Temptation Island una barca usata dalla produzione del programma è stata coinvolta in un incidente. Per fortuna non è accaduto nulla di grave e nessuno si è fatto male, ma la notizia è diventata in poco tempo virale in rete, rimbalzando nei vari gruppi social dedicati ai programmi di Maria De Filippi.

Ebbene, pare che la conduttrice abbia deciso di non mandare in onda la scena dell’incidente, che probabilmente è stata ripresa dalle telecamere. Sembra che Maria De Filippi avrebbe ritenuto inutile l’episodio nel contesto narrativo. Questa è una sorpresa per i tanti fan che, dopo aver saputo quanto è accaduto in Calabria, si aspettavano di vedere l’incidente su Canale Cinque.

Ma la conduttrice ha deciso di tagliare questa scena, non mandandola in onda perché – a quanto pare – non avrebbe nessun collegamento con il racconto del reality. Intanto c’è grossa attesa per conoscere tutte le coppie che parteciperanno a questa nuova edizione di Temptation Island. Al momento sono stati presentati Alessio e Sonia, lui 39 anni e lei 48, che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore e vedere se resisterà alle varie “tentazioni”.

Sono stati presentati anche Simona e Sonia B., sarebbe stato lui a scrivere al programma perché vorrebbe capire cosa sta accadendo alla loro relazione, che potrebbe essere arrivata alle battute finali. Mentre si attende di conoscere i volti degli altri protagonisti, aumentano le ipotesi secondo cui si potrebbe vedere qualche coppia “uscente” da Uomini e Donne, come quella di Rosanna e Giuseppe. Tra i possibili tentatori, poi, è comparso anche il nome di Amal, che si è fatta conoscere come corteggiatrice del programma.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma, per sapere chi saranno i nuovi protagonisti di Temptation Island – a parte le coppie che saranno presentate – bisognerà attendere la prima puntata del reality, che andrà in onda giovedì 3 luglio.