Frammenti di Che tempo che fa sono finite all’interno di Non è l’Arena, ma il pubblico non se ne è accorto. Durante il faccia a faccia con Enrico Mentana, infatti, Massimo Giletti ha citato le parole pronunciate poco prima da Gennaro Sangiuliano negli studi di Rai 3, senza però che la fonte venisse riportata (qui il video).

“Pochi minuti fa, il Ministro della Cultura alla domanda ‘via i partiti dalla Rai?’, ha risposto che è più facile trovare vita su Marte. Dice pure che qualche piccolo Stalin dentro la Rai c’è ancora”.

Nessun riferimento, come detto, al programma di Fabio Fazio, diretto rivale di Non è l’Arena. Difficile pensare ad un’amnesia, anche perché non ci troviamo di fronte ad una prima volta. In passato era già accaduto che dichiarazioni di ospiti di Fazio venissero estrapolate e riproposte senza precisarne la provenienza.

La parentesi su Sangiuliano ha inoltre consentito a Giletti – stuzzicato dal direttore del Tg La7 – di commentare i rumors di un suo possibile rientro in Rai: “Se resto fuori dalla Rai? Dipende, mai dire mai nel futuro”, ha affermato divertito.

Mentana ha quindi affrontato la secolare questione della politicizzazione della tv di Stato: “Il problema della Rai è che gli editori sono gli stessi partiti. Come è possibile liberarla dai partiti se i partiti sono gli editori? E’ inutile far finta di non saperlo. E’ come dire ‘vogliamo fare Mediaset senza Berlusconi e La7 senza Cairo’, è possibile? Io sono entrato al Tg1 nel 1980 e non ho mai visto un direttore in urto con Palazzo Chigi”.