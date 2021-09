Tanti cambiamenti in vista a Non è l’Arena e non solo per il cambio di giorno di messa in onda. La rivoluzione riguarda anche la spina dorsale del programma condotto da Massimo Giletti, con diversi addii che stanno accompagnando la vigilia della nuova stagione del talk di La7.

Innanzitutto andranno rimpiazzati due inviati, in seguito all’abbandono di Daniele Bonistalli e Francesca Carrarini. Ci sono poi gli autori Manuela Ferri e Alberto Urgu che hanno salutato per migrare rispettivamente su Rai 3 ad Agorà e a L’Aria che tira di Myrta Merlino. Infine, c’è da segnalare il congedo della redattrice Maria Rosaria Pezzuto, che dovrebbe sbarcare su Rai 2 a Ore 14.

Non è l’Arena, come anticipammo qualche settimana fa, traslocherà nel prime time del mercoledì. Una novità non di poco conto che porterà Giletti a sfidare Chi l’ha visto? e Zona Bianca, senza dimenticare il duello con Porta a porta nel blocco di seconda serata. Alla domenica, invece, approderà Atlantide, con Andrea Purgatori che già cominciato a prendere le contromisure con un primo appuntamento dedicato interamente al ventesimo anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle.

Bonistalli da Giletti alla Sciarelli, passando per Rete 4

Tornando agli (ex) inviati di Non è l’Arena, c’è da evidenziare l’aspetto curioso riguardante Bonistalli. Il 34enne toscano quest’estate ha collaborato con Stasera Italia e giovedì sera ha esordito a Dritto e rovescio, firmando un servizio sui no-vax finiti in ospedale per via del covid. Si tratterà tuttavia della prima e ultima apparizione nella trasmissione di Paolo Del Debbio, dal momento che il giornalista si è accordato con la Rai per diventare un nuovo volto di Chi l’ha visto?.

Da La7 a Rai 3, passando per Rete 4, per un totale di quattro trasmissioni in tre mesi. Per Bonistalli un vero e proprio record.