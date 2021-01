Primo appuntamento del 2021 per Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7. Nella puntata di domenica prossima, 10 gennaio, il programma di approfondimento dell’emittente di Urbano Cairo tornerà ad occuparsi del caso che ha come protagonista Alberto Genovese. Il conduttore lo farà dando voce ad una delle ragazze che ha denunciato di essere stata abusata dall’imprenditore del web, fondatore del sito Facile.it.

A Non è l’Arena, però, si parlerà anche della più stringente attualità politica, legata inevitabilmente alla pandemia da coronavirus. Giletti, infatti, intervisterà in diretta Francesco Zambon, il funzionario dell’Oms che ha testimoniato contro Ranieri Guerra, raccontando ai magistrati ha ribadito di aver subito delle pressioni dal numero due dell’Oms in relazione alla presunta postdatazione del piano pandemico per farlo sembrare aggiornato.

Nelle scorse settimane la trasmissione di La7 si era occupata in più occasioni della vicenda del piano pandemico, approfondita anche da Report di Sigfrido Ranucci (che aveva proposto, non a caso, proprio un’intervista esclusiva a Zambon). Lo scorso 18 dicembre il legale di Zambon, Vittore d’Acquarone, aveva fato sapere che il ricercatore “in questo momento è una persona molto provata da una situazione che si trascina da molti mesi“.

Intanto il futuro professionale del conduttore torna ad essere chiacchierato, dopo le voci, alimentate dallo stesso, sulla possibilità di una entrata in politica con tanto di candidatura a sindaco di Roma. Il direttore di La7 Andrea Salerno alcuni giorni fa si era espresso così al riguardo in un’intervista concessa al Corriere della Sera: