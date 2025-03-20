Nomine Rai, ecco i nuovi direttori

Si è ‘sciolta la prognosi’ sulle nomine Rai per le direzioni che necessitavano un cambio della guardia. Con una nota stampa, l’azienda fa sapere che il CdA, presieduto da Antonio Marano in qualità di Consigliere anziano, ha accolto a maggioranza le nomine proposte dall’AD Giampaolo Rossi. E quindi vediamole nel dettaglio, partendo da una delle principali novità, ovvero la nascita della Direzione Coordinamento Generi, guidata da Stefano Coletta.

Ma procediamo con ordine.

Rai, le nomine di marzo 2025 ai Tg e alle Direzioni di Genere

Tg3: confermato Pierluca Terzulli (già direttore ad interim);

Tgr: confermato Roberto Pacchetti;

RaiSport: Paolo Petrecca (che lascia la guida di RaiNews);

RaiNews: Federico Zurzolo (già vicedirettore della Direzione Approfondimento);

Direzione Distribuzione: Maurizio Imbriale (già Direttore di Contenuti Digitali e Transmediali):

Direzione Contenuti Digitali e Transmediali: Marcello Ciannamea (già direttore Intrattenimento Prime Time);

Direzione Intrattenimento Prime Time: Williams Di Liberatore

Direzione Cultura ed Educational: Fabrizio Zappi (già alla guida di Rai Documentari);

Direzione Rai Documentari: Luigi Del Plavignano (già vicedirettore);

Rai Kids: Roberto Genovesi (già direttore di Rai Libri) al posto di Luca Milano, prossimo alla pensione;

Direzione Offerta Estero Rai: Maria Rita Grieco (già alla vicedirezione del Tg1) al posto di Fabrizio Ferragni andato in pensione.

Per quanto riguarda la direzione di Rai Radio, l’AD Rossi ha comunicato al CdA di aver individuato Marco Caputo.

Il futuro di Sanremo

Tra i punti discussi nel CdA di oggi c’è stato anche il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro, sottoscritto tra azienda e sindacati, che “rappresenta una tappa importante di coesione e un passaggio necessario alla realizzazione del piano di trasformazione della Rai in una moderna Digital Media Company, come previsto dal Contratto di Servizio”, come si legge nella nota stampa ufficiale.

Riguardo al tema degli organici delle testate giornalistiche, alla luce anche della manovra di incentivo in corso, l’AD ha informato il Consiglio che sono in corso valutazioni e approfondimenti di stabilizzazione di personale a contratto di lavoro autonomo. Iniziative che dovranno essere discusse ed esaminate con i sindacati.

Ultimo punto, la questione ‘Sanremo’: l’AD ha informato il CdA circa il contenzioso in corso e sul bando di gara per il Festival di Sanremo. Ne sapremo di più in seguito