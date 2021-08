Iniziate la primavera scorsa, il 6 agosto 2021 si sono ufficialmente concluse le riprese della prima stagione (perché è inevitabile non pensare ad un seguito…) di Noi, la nuova serie tv ordinata da Raiuno per la prossima stagione televisiva. Un titolo che arriva dall’estero, dal momento che è il remake ufficiale di This Is Us, negli Stati Uniti giunto ormai a quota sei stagioni. Ed insieme alla fine delle riprese, giungono anche le prime immagini dal set, che ritraggono i protagonisti nei panni dei personaggi che chi segue la serie originale già conosce molto bene.

Noi – La serie, Lino Guanciale ed Aurora Ruffino sul set

L’account Instagram della serie nelle ore scorse ha diffuso un’immagine che sta facendo il giro del web: quella delle riprese del matrimonio tra due dei protagonisti della serie, ovvero Pietro e Rebecca, interpretati rispettivamente da Lino Guanciale ed Aurora Ruffino.

Una scena che in parte cerca di rispettare quella americana, che vede al centro Milo Ventimiglia e Mandy Moore: stessi (o quasi) abiti, con tanto di coroncina per lei, mentre sullo sfondo la versione italiana ci mostra l’interno di una chiesa. Nella versione originale, invece, Jack e Rebecca si sposano in Comune.

Certo che, però, Guanciale e Ruffino insieme in questa scena sembrano mostrare una differenza d’età che i rispettivi originali non hanno (almeno non in maniera così evidente). L’impressione è che la chimica possa non essere la stessa di quella con cui Ventimiglia e Moore hanno fatto innamorare milioni di americani e non solo, ma di prima impressione si tratta: speriamo, ovviamente, di essere smentiti appena la serie andrà in onda.

Noi- La serie, il resto del cast

Oltre a Guanciale e Ruffino, nel cast di Noi-La serie compaiono in particolare altri sei attori, che vanno a comporre il nucleo principale dei protagonisti. In realtà, sono tre i personaggi che si aggiungono a Pietro e Rebecca, ma vanno “triplicati”, dal momento che hanno dei corrispettivi del passato che raccontano la loro adolescenza ed infanzia.

Così, ci sono Dario Aita, Gianmaria Brambillasca e Francesco Mandolini che interpretano Claudio adulto, giovane e bambino; Claudia Marsicano, Giulia Barbuto ed Anna De Luca nei panni di Cate adulta, giovane e bambina e Livio Kone, Malich Cissè e Girum Felicani che saranno Daniele adulto, giovane e bambino.

A loro si aggiungono Flavio Furno (sarà Michele, versione italiana di Miguel), Timothy Martin e Jas Gray (saranno Mimmo da anziano e da adulto), Francesca Agostino (Sofia, la nostra Sophie) ed Angela Ciaburri (Betta, corrispettiva di Beth).

Noi – La serie, le location delle riprese

Ben quattro le città che hanno ospitato le riprese di Noi-La serie, dirette dal regista Luca Ribuoli (la produzione è di Rai Fiction e Cattleya). I set sono infatti stati allestiti a Milano, Torino, Roma e Napoli, a voler rispecchiare l’idea originale della serie tv di unire una Nazione tramite storie attraversano differenti città.

Noi-La serie su Facebook ed Instagram

I fan di This Is Us, ma anche i (e le) fan di Lino Guanciale sono in fermento per avere informazioni fresche su riprese e personaggi di Noi-La serie. Per ora, ci si deve “accontentare” dei social network: in particolare, su Facebook esiste la pagina “Noi La serie”, definita però una fanpage, che comunque racchiude numerose immagini dal set.

Su Instagram, invece, c’è una pagina che include immagini e video in esclusiva e che sta presentando i vari componenti del cast. Ovviamente, sono contenuti limitati, per stuzzicare la curiosità del pubblico, ma tanto basta a scatenare già i primi commenti su quello che è un remake attesissimo.