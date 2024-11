Si rinnova l’appuntamento di “Noi e…” la serata solidale per l’UNICEF condotta da Mara Venier in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma stasera, mercoledì 20 novembre alle 21.30 su Rai 1.

Noi e, anticipazioni serata 20 novembre 2024

Nel corso dello spettacolo interviste, testimonianze, spettacolo, musica e intrattenimento si fondono per celebrare l’infanzia e introdurre gli spettatori nel mondo dell’UNICEF. I testimonial e gli ambasciatori dell’ente porteranno testimonianze delle missioni realizzate dall’UNICEF in vari Paesi nel mondo: dall’Ucraina all’Uganda, fino alla Costa d’Avorio, oltre che in Italia, con i contributi di ragazze e ragazzi da Aversa e Castel Volturno.

Questo ente delle Nazioni Unite si impegna affinché ogni bambina e bambino possa godere di salute, istruzione e la libertà di sognare e aspirare a un futuro migliore. Per l’UNICEF il 2024 segna anche il raggiungimento di un traguardo importante, il Comitato Italiano infatti celebra i 50 anni di attività.

Noi e, gli ospiti della serata del 20 novembre 2024

Mara Venier accoglierà Riccardo Cocciante, Luca Argentero e Cristina Marino, Patty Pravo, Lino Banfi con la nipote Virginia, Sal Da Vinci, Francesco Paolantoni, Anastasija Kuzmina, Alessandra Mastronardi, Francesco Gabbani, Stefania Sandrelli e la nipote Elena, Clara e Gabriele Corsi.

Per UNICEF interverranno Paolo Rozera, direttore generale UNICEF Italia, Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia, Carmela Pace presidente UNICEF Italia e LILLO in un rvm.

Noi e, come donare

Per aiutare i bambini malnutriti e colpiti dalle emergenze, durante la serata sarà possibile donare tramite il numero solidale 45525 con un SMS dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa:

2 euro al 45525 con SMS inviato da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali;

5 e 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali;

5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

Durante la serata sarà possibile anche effettuare una donazione regolare di 9 euro mensili telefonando al numero verde 800 07 06 06.

La serata si inserisce nell’ambito della settimana di raccolta fondi (18-24 novembre) autorizzata dalla RAI con il supporto di RAI per la Sostenibilità – ESG: la campagna di raccolta fondi dell’UNICEF con numero solidale 45525, ha l’obiettivo di curare e proteggere i bambini in tutto il mondo dalla malnutrizione e dalle emergenze.

Noi e, dove seguirlo in tv e streaming

La serata in diretta andrà in onda su Rai 1 in prima serata a partire dalle 21.30. Sarà possibile seguirla anche in streaming sulla piattaforma Rai Play accedendo alla sezione dirette, sia da PC che da applicazione disponibile su devices (oppure cliccando qui).