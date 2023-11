Noi e…, Loretta Goggi e Mara Venier conducono il charity show per l’Unicef

A due giorni di distanza dalla giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Rai 1 propone questa sera un charity show per sostenere l’Unicef. Loretta Goggi e Mara Venier saranno, infatti, impegnate nella conduzione di Noi e…, uno show che le vede per la prima volta alla conduzione insieme. L’obiettivo della serata sarà quello di far conoscere al pubblico le iniziative svolte da Unicef a favore dell’infanzia. Per sostenerle si potrà partecipare alla raccolta fondi tramite una donazione al 45525 con un semplice sms dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa.

Noi e…: ospiti

La serata prevederà la presenza di numerosi ospiti, a partire da diversi attori delle fiction Rai. Saranno, infatti, ospiti di Noi e… Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Raoul Bova e Nino Frassica, accompagnato da Tony Canto. È prevista anche la partecipazione di ospiti musicali come Francesco Gabbani, Paola e Chiara e Michele Bravi. Inoltre interverranno anche Federica Pellegrini e Fabio Rovazzi.

A questi ospiti si accompagneranno le figure istituzionali che prenderanno parte alla serata. Saranno presenti la presidente dell’Unicef Carmela Pace, il direttore generale Paolo Rozera e il portavoce Andrea Iacomini. Sarà, infine, presente anche la Guardia Costiera con il suo portavoce Sandro Cosimo Nicastro e il soccorritore marittimo Antonino Baglio.

Noi e…: anticipazioni

Lo show, in onda dagli studi Fabrizio Frizzi, prevede l’alternarsi di interviste, testimonianze e momenti di puro spettacolo, di musica, ma anche di comicità. Loretta Goggi e Mara Venier intervisteranno gli ospiti mettendoli al centro e sottoponendogli a tutte le loro curiosità, in uno schema ribattezzato “Io tra di voi”. Il punto di partenza di ogni incontro sarà il sogno, quello di quando si era bambini e quello che oggi, da adulti, stimola verso il futuro.

A tutto questo si aggiungeranno le testimonianze filmate delle missioni Unicef attive in vari angoli del mondo: dall’Afghanistan, alla Turchia, alla Libia, alle coste italiane e al braccio di Mediterraneo che separa l’Italia dall’Africa, divenuto rotta abituale di migliaia di migranti, di cui tra questi moltissimi bambini.