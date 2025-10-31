Noi del Rione Sanità vince senza sforzi, GF in caduta libera. Geppi Cucciari cresce ulteriormente su Rai3. I dati Auditel del 30 ottobre 2025

Il giovedì sera ancora nel segno della fiction per la Rai: Noi del Rione Sanità si classifica primo, in termini di ascolto, tra i programmi della serata. Battuta la concorrenza del GF: il reality di Simona Ventura sembra non trovare mordente negli ascolti. La rete ammiraglia di Viale Mazzini ottiene il 17,7% di Share con un nuovo prodotto seriale che funziona, ma registra ugualmente un leggero calo rispetto alle scorse settimane.

Il Grande Fratello, invece, su Canale 5 – rete ammiraglia di Cologno Monzese – conferma il trend al ribasso. Lo Share registra una percentuale pari al 13,1% di Share. Una vera e propria sorpresa in termini di consenso. Mediaset non si aspettava di dover fronteggiare una discesa così drastica. Ascolti del genere rappresentano un campanello d’allarme: l’azienda deciderà cosa fare, per il momento il reality più longevo della televisione italiana resta in palinsesto.

Noi del Rione Sanità vince senza fatica, Grande Fratello in caduta libera

Rai2 con Ore 14 di Sera raggiunge il 6,1% di Share, Milo Infante non abbandona la propria comfort zone anche in termini di Auditel. La terza rete della Rai, invece, punta su Geppi Cucciari: la sua Splendida Cornice inizia a essere una piacevole consuetudine per i telespettatori. Sia per le interviste che propone, ma anche per i siparietti che anima con i suoi interlocutori. Il programma raggiunge il 7,4% di Share. Rete4, invece, su Mediaset si fa bastare il 5,6% di Share con Dritto e Rovescio.

Italia Uno ottiene il medesimo risultato proponendo, però, Vendetta. Chi scende è Tv8, il canale in chiaro di Sky, che sceglie di trasmettere The Karate Kid – La leggenda continua. Il film interessa 336.000 spettatori con il 2,2% di Share. Meglio il One Milf Show di Valentina Persia sul Nove: Sinceramente Persia totalizza il 2,7% di Share. Il Canale 20 si rifugia in Christopher Nolan e Tenet: il film interessa 297.000 spettatori arrivando all’1,8% di Share.

Arma Letale 4 sfiora il 2% su Iris, De Martino si avvicina a Scotti nel preserale

Poco sopra Arma Letale 4 su Iris che tocca quota 1,9% di Share. Tutt’altra situazione per Rai4 con Ritorno in Paradiso fermo allo 0,7% di Share con picchi tendenti allo 0,9% grazie al sequel Oltre il Paradiso. Il live show di X Factor su Sky Uno conquista il 3,8% di Share. Mentre il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra Ender’s Game su RaiMovie e Calendar Girls su La7 Cinema.

Il preserale generalista italiano è animato da Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna, contro Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. La sfida ha visto ancora prevalere i primi sul secondo: il divario, però, è poco più di un punto. De Martino, anche con la collaborazione di Herbert Ballerina, sta riducendo un gap che nelle scorse settimane sembrava impossibile da colmare. Ora la distanza è minima: 24,7% di Share contro 23,4% di Share. Una sfida destinata a regalare ulteriori sorprese e possibili colpi di scena.