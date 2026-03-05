Nino Frassica, Valeria Marini e il monologo della discordia: le scuse del comico con frecciata social accendono il dibattito | VIDEO

Il Festival di Sanremo 2026 manda in archivio, tra le altre cose, le performance comiche di Nino Frassica. Il noto attore in questi giorni, subito dopo la kermesse canora, è finito al centro di una questione piuttosto spinosa. L’uomo ha fatto un numero sul palco dell’Ariston, con la complicità di Carlo Conti nel fargli da spalla, in cui ha scherzato sulle labbra gonfiate di Valeria Marini.

Uno sketch basico che sembrava avesse fatto ridere tutti. Il condizionale resta d’obbligo nel momento in cui la nota attrice e soubrette si offende: le sue non sono risate, ma accuse importanti che arrivano dal parterre della trasmissione di Caterina Balivo La Volta Buona: “Aspetto ancora le scuse formali di Nino Frassica”, sottolinea la Marini interpellata sull’argomento.

Nino Frassica e la battuta su Valeria Marini

In trasmissione speravano di dar vita a un siparietto goliardico, invece è divampata la polemica. Marini, successivamente, sembra intenzionata a lasciare lo studio televisivo in lacrime ma torna indietro sollecitata dai colleghi presenti. Se Carlo Conti sperava nella polemica Sanremese, ulteriore dopo quel che si è visto nell’arco delle 5 serate che hanno scandito la manifestazione canora, è stato accontentato tardivamente.

Il caso scoppia a Sanremo concluso: ora la questione è soltanto tra Valeria Marini e Nino Frassica. Il comico non prende posizione inizialmente, poi torna in primo piano con scuse pubbliche a mezzo social che, però, fanno notare un altro aspetto forse sfuggito ai fan. Lo stesso numero che Frassica ha messo in scena all’Ariston è stato fatto anni prima al cospetto della stessa Marini: la reazione fu completamente diversa. Sorrisi al posto delle lacrime e complicità nei confronti del noto interprete. Comico che si limita a scrivere: “Scusa Valeria”, ma lascia intendere che la donna tempo prima la pensava diversamente. Su quello sketch e la comicità di Frassica che sembrava apprezzare.

Le scuse social

È una giustificazione per sottovalutare il malessere della nota attrice e soubrette? Assolutamente no, ma qualche domanda il pubblico comincia a porsela. Molti stanno pensando che quello che ha fatto la Marini sia stato un espediente per far parlare di sè e alimentare la polemica. I social non lasciano scampo per i politici, ma anche per qualche attore o attrice. Tutto resta a portata di chiunque e questo doppiopesismo nella reazione della Marini ha fatto riflettere.

Ma è la stessa Valeria Marini che oggi era in lacrime a #lavoltabuona e ha fatto lo show contro Nino Frassica? Strano qui si sganasciava dalle risate invece #lvb #CTCF pic.twitter.com/0IVVBmY7LH — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) March 4, 2026

Sicuramente se la donna è rimasta male, è opportuno capire cosa potrebbe davvero averla ferita. Il numero, tuttavia, è assolutamente identico in due periodi diversi. Tutti cambiamo, anche chi fa satira, ma a scuse avvenute sarebbe opportuno anche domandarsi quale sia davvero il ruolo di un comico in televisione. Queste battute, siano esse sulla Marini o su qualsiasi altro rappresentante dello spettacolo, vengono in qualche maniera scritte o anticipate in precedenza.

Il precedente da Fazio

Frassica l’ha portata, quel tipo di battuta, sul palco dell’Ariston proprio perché rassicurato dal fatto di non scatenare un putiferio. Dato che il riferimento alle labbra della nota attrice era stato motivo di ilarità proprio per la stessa interprete tempo prima. Questo cambio di passo e di umore è stato un fulmine a ciel sereno che soltanto l’universo social può garantire.

Territorio su cui Frassica permane senza tuttavia porsi troppe domande. La prima che ha evitato di fare è senz’altro: si poteva scegliere di puntare su altro? La risposta è sì, ma il valore di un artista si evince e si decifra anche da quanto quest’ultimo sia disposto a rischiare. Frassica ha incassato gli applausi del pubblico, la forza dell’ironia ha vinto su qualunque tipo di asperità. Quello che succederà con Valeria Marini, anche in termini di legame professionale e stima reciproca, resta un affare privato in cui le telecamere possono entrare relativamente.