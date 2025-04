Nino Frassica su Rai 2 con Festivallo: “Potrebbe succedere di tutto”

Dal 29 aprile su Rai2 arriva Festivallo, il nuovo programma condotto da Nino Frassica ispirato al Festival di Sanremo. Il comico, volto di diverse fiction di successo, come Don Matteo, si appresta a condurre un format originale, coerente con la sua comicità imprevedibile, che promette di divertire e appassionare il pubblico. Un programma di intrattenimento che lascerà il segno e che si annuncia decisamente coinvolgente. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Nino Frassica ha parlato di questa nuova avventura televisiva e non ha nascosto il suo entusiasmo. E’ grato ai vertici Rai di avergli dato quest’opportunità.

Nel corso della sua carriera Nino Frassica è stato più volte ospite al Festival di Sanremo. Nell’ultima edizione Carlo Conti lo ha voluto al suo fianco come co-conduttore in una delle 5 serate e il pubblico ha approvato la scelta del direttore artistico. In Festivallo Frassica ironizzerà a modo suo sulla kermesse canora più popolare della tv, ma la sua non sarà una parodia, ma uno spettacolo del tutto diverso. Non mancheranno le sorprese e gli ospiti speciali.

“Io faccio la direzione artistica, che in fondo è la cosa più importante: decido il conduttore, i cantanti, le co-conduttrici”, ha dichiarato. L’interprete del Maresciallo Cecchini ha poi aggiunto di non voler svelare nessun dettaglio di quello che succederà. Protagonista dello show saranno soprattutto le canzoni: “Ho preso quelle che hanno vinto i 75 Festival di Sanremo, da “Vola colomba” a “Balorda nostalgia”, saranno in gara fra loro, alcune le canteranno gli stessi cantanti, c’è ancora qualche nome vivente. Saranno cinque puntate più la finale. Durata prevista: un’ora, se non sforiamo di altre due ore.”

Nino Frassica: “Festivallo? Non spero che fili tutto liscio”

Il comico, che è molto amato dal pubblico per la sua spontaneità, ha ribadito che rispetto a Sanremo il suo Festivallo è un continuo happening, potrebbe succedere di tutto. Inoltre Frassica ci tiene a sottolineare che non desidera che tutto fili liscio, anzi il suo scopo è quello di far ridere e l’imprevisto è l’ingrediente perfetto dell’effetto sorpresa: “Se dicessi che mi auguro che tutto fili liscio sarebbe l’ipocrisia del direttore artistico. Io voglio ridere. Questa non è la parodia del Festival, ma è un Festival diretto da un pazzo.”

Nino Frassica ha poi rivelato che il suo Festival di Sanremo ideale sarebbe decisamente surreale. Sceglierebbe solo le canzoni che gli piacciono e questo dimezzerebbe il pubblico. Il comico ascolta molto il rhythm and blues e i cantautori: “Dei giovani mi piacciono quelli che si rifanno alla musica degli Anni 70 e 80 come Annalisa e i The Kolors.

Il rap non mi piace, come neppure i pezzi dove non si capiscono le parole.” Il comico ha anche ironizzato sulla possibile presenza della giuria, anche questa sarà decisamente fuori dall’ordinario: “Sarà composta solo da addetti ai lavori, gente che fa questo lavoro: saranno 125 giurati.”

Festival di Sanremo, tutte le presenze di Nino Frassica

Il debutto di Nino Frassica al Festival di Sanremo risale al 1992, quando Pippo Baudo gli propose la co- conduzione al Dopo Festival, un’esperienza che segnò particolarmente la sua carriera. Nel 2016 tornò, sempre ospite di Carlo Conti, e cantò un brano dedicato agli immigrati: A mare si gioca. Per la prima volta si presentò in una veste drammatica. Poi fu ospite di Claudio Baglioni, ma nelle vesti del Maresciallo Cecchini.

Frassica ha riferito che nell’ultima edizione della kermesse non ha avvertito Conti di tutto quello che avrebbe fatto, molto lo ha lasciato all’improvvisazione: “Conti è un’ottima spalla, gli ho detto prima solo il 20% di quello che avrei fatto, perché se non sai ridi, se sai cosa accadrà fingi di ridere. Quella dell’improvvisazione è la lezione di Renzo Arbore”.