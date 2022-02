Ospite della prima puntata del Festival di Sanremo 2022 insieme a Raoul Bova per promuovere la nuova stagione di Don Matteo, Nino Frassica seppure con una fugace apparizione non ha deluso le aspettative, regalando la sua dose garantita di buonumore.

Il segmento con i due attori di Don Matteo 13 – in partenza subito dopo Doc e con una quattordicesima edizione praticamente certa – si è aperto con l’arrivo di don Massimo (Raoul Bova) a Sanremo in moto da Spoleto. Sul palco è poi giunto il maresciallo Cecchini interpretato dal comico siciliano, che ha dato vita a uno scambio ben riuscito con il collega e il conduttore Amadeus.

Se don Massimo era arrivato al Teatro Ariston in moto, Cecchini ha spiegato di esservi giunto a piedi: “No, io il taxi non lo prendo. Sono no tax”. Successivamente, battute di repertorio: “Don Matteo lo fa Hill”. “Chi?”, chiede Amadeus in un meccanismo già rodato con Fabio Fazio. “Terence Hill, adesso è in Massacc…“, spiega con la solita fatica nel pronunciare nomi anglosassoni (sta parlando del Massachusetts). “Aspetti che le faccio il piercing“, chiudendo la prima parte dello sketch con un malapropismo, ovvero la sostituzione impertinente di una parola con un’altra.

In seguito Cecchini riconosce Amadeus:

“Ah, lei è quello che presenta Il Milite Ignoto! Lui è bravo, lui sa condurre Sanremo, non come quello dell’anno scorso era sempre scarsissimo. O forse era meglio quello di due anni fa. Posso fare una critica? Questo Festival ha troppi stranieri: a me piacevano i Festival di una volta con Massimo Ranieri, Donatella Rettore, Gianni Morandi, Iva Zanicchi …”.

Maggiore spazio e profondità ebbe l’ospitata nel 2016, quando Nino Frassica e Gabriel Garko (co-conduttore di quell’edizione) si sottopose a un’intervista di Carlo Conti. Il conduttore chiese all’attore delle fiction Ares cosa apprezzasse del collega: “Quando recita mi fa molto ridere“, rispose Garko. “Quando recita mi fa molto ridere“, disse il comico. Infine, si cambiò decisamente tenore con la bella poesia A mare si gioca, incentrata sulla vicenda dei migranti.