Nikita Perotti, vita privata, esordi, fidanzata, mamma, dove vive. Chi è il ballerino che fa coppia con Andrea Delogu a Ballando con le Stelle

Nikita Perotti è tra i ballerini professionisti più amati di Ballando con le Stelle, che sta ora accompagnando sulla pista Andrea Delogu. Originario di Chivasso, è nato nel 1998 e non ha mai smesso di danzare. I suoi genitori sono Veronika Pigoreva, di origine russa e anche lei ballerina, e Piero Pierotti che il giovane ha sempre definito “il suo idolo“. Nella sua famiglia c’è anche il fratello minore Viktor. Per lui la famiglia è sempre stata fondamentale e i suoi genitori hanno da sempre sostenuto il suo amore per la danza. Da giovanissimo si è infatti iscritto alla Naina Academy di Genova, dove si è perfezionato nel ballo.

I primi passi nel ballo e il successo in tv

Perotti balla dal 2019 con la partner Sophia Berto, e i due hanno anche ottenuto – nel 2021 – il titolo di campioni italiani di Latin Show. Per due hanno inoltre partecipato alle finali dei campionati assoluti della Federazione Italiana Danza Sportiva. Nikita fa parte inoltre dell’associazione Dance ABC Dance di Chivasso ed è membro della compagnia Experience Dance Company. La sua grande occasione è però arrivata nel 2024, quando ha vinto Ballando on the Road insieme a Sophia Berto. Entrambi sono quindi stati scelti come professionisti di ballo a Ballando con le Stelle.

Lui ha partecipato alla diciannovesimo edizione in coppia con Anna Lou Castaldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Sin dall’inizio, i due hanno ottenuto degli ottimi consensi sia da parte dei giudici che da quella del pubblico. Hanno infatti dimostrato di essere una coppia affiatata e di talento. Quest’anno è invece il partner di Andrea Delogu.

La vita privata

Non ci sono molte informazioni sulla vita sentimentale del ballerino, dato che è sempre stato molto riservato a riguardo, preferendo sin da subito di restare distanti dalle luci dei riflettori. Al momento non si sa quindi se sia single oppure fidanzato, anche se in passato si è parlato di un’ipotetica storia tra lui e la sua partner di ballo Sophia Berto. I due hanno però sempre smentito queste indiscrezioni, dichiarando di essere solo grandi amici. All’inizio si odiavano perché appartenevano a due scuole di ballo differenti, ma alla fine è arrivata per caso una grande unione professionale: entrambi si sono trovati senza un partner di ballo e hanno quindi deciso di provare a ballare insieme. Da quel momento non si sono più separati. Nikita ha inoltre una grande passione per i viaggi e condivide spesso sui social foto della sua quotidianità.