Nicolò De Tommasi, chi è e cosa fa la nuova fiamma di Belen: età, lavoro, profilo Instagram

Un incontro inaspettato accende i riflettori su un volto poco noto ma già al centro della curiosità: chi è la nuova fiamma di Belen.

Tra i mesi estivi e le vacanze in località esclusive, le storie che catturano l’attenzione non riguardano solo spiagge e panorami. Talvolta, a far parlare sono anche quei volti che, da un momento all’altro, diventano protagonisti di scatti rubati o sguardi complici. È così che, in un clima di relax e sole, emerge il nome di una persona fino a oggi lontana dal gossip.

Il contesto è quello delle acque cristalline e degli scenari tipici di una stagione che invita a staccare la spina. In mezzo a questo scenario, i flash dei paparazzi sembrano aver individuato un nuovo tassello nella vita di una figura pubblica molto conosciuta. E, come spesso accade, la curiosità inizia a crescere ben prima che arrivi la conferma ufficiale.

Non è la prima volta che, nel corso dell’estate, compaiono nomi destinati a diventare argomento di conversazioni e ricerche sui social. Tuttavia, in questo caso, l’attenzione non è alimentata da post o dichiarazioni, ma da un’apparizione improvvisa che ha lasciato spazio a domande e ipotesi.

A rendere la vicenda ancora più interessante è il fatto che la persona al centro dei riflettori sembra mantenere un profilo molto riservato. Eppure, nonostante questa discrezione, i dettagli che stanno emergendo delineano un percorso professionale definito e una vita radicata in ambienti ben precisi.

un volto nuovo che incuriosisce

Secondo quanto riportato da Today, l’uomo che negli ultimi giorni è stato fotografato in compagnia della showgirl argentina si chiama Nicolò De Tommasi. Ha 37 anni, quindi tre in meno rispetto a lei, e svolge la professione di avvocato penalista presso lo Studio legale Martellino di Roma. È molto conosciuto nella cosiddetta “Roma bene” e, secondo chi lo conosce, è abituato a muoversi in contesti affini a quelli frequentati dalla showgirl.

Sul piano social, la sua presenza è calibrata e selettiva: il profilo Instagram di De Tommasi è privato, ma tra i follower figura proprio Belen. Più aperto, invece, il profilo LinkedIn, dove sono riportati i dettagli della sua carriera.

Gli scatti che hanno acceso il gossip

Il loro primo incontro sarebbe avvenuto in Sardegna, durante una gita in barca con amici, non lontano dalla località dove si trovava in vacanza Stefano De Martino. Da lì, la conoscenza si è approfondita fino a un pomeriggio trascorso al Paradise Beach Bar di Aglientu, nella Gallura, insieme a due amiche della showgirl.

Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano abbracci e baci tra i due, in un clima di evidente complicità. Non è ancora chiaro se si tratti di un amore destinato a durare o di un capitolo estivo, ma la curiosità attorno all’avvocato romano è ormai alle stelle.