Nicolas Maupas, da Mare Fuori a L’Amore in teoria: chi è il giovane attore. Tutto su di lui

Nicolas Maupas è tra gli attori più amati del panorama televisivo italiano, diventato noto nel 2020 grazie alla serie tv Mare Fuori. Nato a Milano e nato nel 1998, ha in realtà origini siciliane da parte di madre e francesi da quella di suo padre. Da giovanissimo ha conseguito il diploma e ha poi deciso di studiare recitazione presso l’Accademia 09 di Milano. Da lì non si è più fermato.

La carriera e il successo

Dopo tre anni dal suo primo approccio alla recitazione ha ottenuto il suo primo ruolo in tv, cioè quello di Filippo Ferrari nella serie Mare Fuori. La fiction Rai ha ottenuto un grande successo e ha regalato la piena popolarità al giovane attore, insieme al collega Massimiliano Caiazzo che nella serie interpretava il personaggio di Carmine. Maupas ha inoltre recitato nel 2021 nella serie drammatica Un professore, durante la quale ha affiancato attori come Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Nello stesso anno ha interpretato il protagonista nella web serie Nudes, per cui ha anche vinto il premio Uzeta Award. Nel 2022 è avvenuto il suo debutto sul grande schermo e ha recitato nel film Netflix Sotto il sole di Amalfi, per cui ha ricevuto un grande riconoscimento alla Mostra del Cinema di Venezia e si è aggiudicato un Next Generation Award come Miglior attore rivelazione.

Nello stesso anno, ha preso parte al dramma poliziesco Sopravvissuti e alla commedia romantica Odio il Natale. Poi c’è stato il film La bella estate di Laura Luchetti, oltre che la serie tv Noi siamo leggenda. Tra i suoi progetti più recenti c’è anche Il Conte di Montecristo, una produzione internazionale che vede come protagonisti anche Sam Claflin e Lino Guanciale. In più, di recente è uscito il film L’amore, in teoria, disponibile su Sky Cinema e Now Tv e che lo vede protagonista.

La vita privata

L’attore è sempre stato molto riservato e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Si sa però che è stato legato sentimentalmente a Ludovica Coscioni, diventata famosa per la serie tv Non dirlo al mio capo e per la sua partecipazione alla stessa fortunata serie tv Mare Fuori. Le voci dicono che possa esserci, già dal 2023, una storia d’amore con Valentina Romani, sua collega e co-protagonista nella fiction Rai. Entrambi non hanno però né smentito né confermato le indiscrezioni.