Nicola Savino torna in Rai con uno show: ecco chi sarà al suo fianco

Nicola Savino sta per tornare in Rai. Da settimane si rincorrono le indiscrezioni sul possibile ritorno nell’azienda pubblica del conduttore nato a Lucca da padre foggiano e madre cosentina ma cresciuto a Metanopoli, frazione di San Donato Milanese. Non sarebbe certo un volto nuovo per viale Mazzini, visto che Savino ha condotto diverse edizioni del popolare programma di Rai 2 Quelli che il calcio.

Sempre sulla seconda rete Rai Nicola Savino ha condotto L’Isola del Famosi e il Dopofestival, con un contenitore tuto suo su RaiPlay prima del passaggio a Mediaset dove tra le altre cose ha condotto Le Iene (Italia 1) e Balalaika – Dalla Russia col pallone su Canale 5. Infine il conduttore è approdato a Tv8 e Sky.

Le trattative per riportare in casa Rai lo speaker di Radio Deejay si sono chiuse positivamente. Per lui è pronto un nuovo programma. La conferma ufficiale è arrivata con la presentazione del nuovo palinsesto Rai 2025/2026. Ma Nicola Savino non rimarrà da solo al timone dello show. Ecco chi affiancherà il popolare conduttore.

Il ritorno in Rai di Nicola Savino, chi lo affiancherà

Se Dagospia aveva reso nota l’esistenza di una trattativa per il ritorno di Nicola Savino in Rai, non si sapeva molto sul programma pensato per lui dalla dirigenza Rai. Negli ultimi giorni è stata colmata anche questa lacuna. Savino tornerà con Freeze, un varietà realizzato in collaborazione con la casa di produzione Fremantle di Marco Tombolini. Lo show andrà in onda in sei puntate da lunedì a venerdì nella serata di Rai 2.

Come detto, a fianco di Nicola Savino ci sarà anche un’altra presenza. Una presenza femminile, in questo caso. In queste ore si è fatto con sempre maggiore insistenza il nome di Rocio Munoz Morales come candidata in pole position per affiancare il conduttore nella nuova avventura di Freeze. Negli ultimi tempi la presentatrice è finita al centro dell’attenzione soprattutto a causa delle voci di una possibile crisi nella storia ormai decennale con l’attore Raoul Bova.

Le voci parlavano perfino di una possibile separazione tra i due, frenata soltanto dal desiderio di non far soffrire le figlie. La crisi – sempre che avesse fondamento reale – però sembra essere rientrata. Per tornare a Freeze, proprio Rocio Munoz Morales sarà la partner di Nicola Savino nello show che andrà in onda su Rai 2 il prossimo autunno.

Freeze, come funziona il nuovo programma condotto da Nicola Savino

Il meccanismo di Freeze ricorda il gioco del “freeze” che da oltre un decennio si fa al Grande Fratello. I concorrenti vengono messi in una stanza dove devono rimanere completamente fermi, senza muoversi o reagire a nulla. Le difficoltà del gioco sono destinate ad aumentare nel momento in cui gli organizzatori moltiplicano le distrazioni per farli muovere.

Le distrazioni possono essere di ogni tipo: situazioni comiche, rumori improvvise, inattese apparizione, eventi pensati per suscitare le reazioni dei concorrenti. Basta anche un movimento impercettibile per far scattare l’eliminazione. Vince il premio in palio l’ultimo concorrente che riesce a rimanere “freezato”.