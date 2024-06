Newsroom, conferenza stampa in diretta dalle 11:00

Da oggi saranno disponibili su RaiPlay i primi quattro appuntamenti di Newsroom, il nuovo prodotto informativo ideato da Monica Maggioni. Il programma, che approderà anche in prima serata su Rai 3, a partire dal 17 luglio, viene presentato oggi alla stampa.

Si tratta di un progetto crossmediale, che parte da RaiPlay, dove a breve verranno resi disponibili i primi quattro episodi riguardanti un’inchiesta sul fast fashion. Così un promo presenta il programma: “Il perché dei grandi fatti, delle grandi questioni globali. Racconto, reportage, inchiesta, analisi, dati. Un gruppo di giornalisti si confronta. Gli inviati rivelano i retroscena. Un viaggio che nasce da dentro una redazione”.

La prima inchiesta, Compra, indossa, butta, viene così annunciata: “La follia del fast fashion. Il business miliardario della moda veloce che travolge il pianeta e nuoce alla salute dell’uomo”. Oggi, in conferenza stampa, oltre a Monica Maggioni saranno presenti il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini e Maurizio Imbriale, direttore dei Contenuti Digitali e Transmediali. Insieme a loro siederà anche Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay.

Newsroom, infatti, come già detto, coinvolgerà sia la piattaforma sia Rai 3, dove avrà una messa in onda lineare da mercoledì 17 luglio. Nel corso della conferenza si comprenderà probabilmente meglio come si articolerà il programma nella sua messa in onda televisiva. L’offerta informativa estiva di Rai 3 non sarà composta solamente dal programma di Monica Maggioni.

In daytime è in onda da lunedì 17 giugno Agorà Estate, con Maria Soave e Tommaso Giuntella, mentre da martedì 16 luglio è previsto l’approdo di Federico Ruffo, in prima serata, alla conduzione di Filorosso. Il programma, alla sua terza edizione, cambia per la terza volta il proprio conduttore. Se nella prima edizione la conduzione era nelle mani di Giorgio Zanchini, lo scorso anno le redini del programma erano finite a Manuela Moreno. Quest’anno si tornerebbe così ad affidare il programma ad un volto noto di Rai 3.