Netflix, tutte le uscite di agosto 2025

I fan della piattaforma di streaming possono aspettarsi una varietà di nuove storie in grado di coinvolgere tutti i gusti: dai ritorni tanto attesi alle nuove avventure animate e film che promettono di far battere il cuore. Scopriamo insieme le novità che Netflix ha in serbo per noi ad agosto.

Che si tratti di una storia d’amore universitaria, di un ritorno tanto atteso o di un intrigante mistero da risolvere, la piattaforma offre una varietà di contenuti che sapranno soddisfare ogni tipo di pubblico. Non resta che prepararsi ad agosto, perché Netflix ha in serbo molte sorprese!

Le nuove uscite su Netflix

Agosto parte all’insegna del romanticismo con l’arrivo di Il mio anno a Oxford, una commedia romantica che vede protagonisti Sofia Carson e Corey Mylchreest, quest’ultimo famoso per il suo ruolo nella serie La regina Carlotta di Bridgerton. Il film narra la storia di una relazione che sboccia tra una studentessa universitaria (Carson) e il suo professore (Mylchreest) in un contesto accademico a Oxford. Un amore che, però, si troverà a fare i conti con difficoltà legate alla posizione professionale e a intrighi esterni che metteranno alla prova la coppia.

Uno dei ritorni più attesi dell’anno è senza dubbio quello di Mercoledì, la serie creata da Tim Burton. La seconda stagione, che arriverà su Netflix il 6 agosto, promette di essere ancora più coinvolgente e misteriosa. Mercoledì Addams (interpretata da Jenna Ortega) si troverà di nuovo alle prese con la sua insolita vita alla Nevermore Academy, tra nuovi nemici e vecchi problemi. Con la sua inconfondibile personalità e un nuovo mistero da risolvere, Mercoledì riuscirà a mantenere intatto il suo spirito gotico e la sua arguzia. E non è tutto: la serie è già stata rinnovata per una terza stagione!

Per gli amanti dell’animazione e delle commedie fuori dagli schemi, agosto porterà su Netflix una nuova serie animata creata dal geniale ideatore di BoJack Horseman, Raphael Bob-Waksberg. Long Story Short racconta le vicende della famiglia Schwooper, seguendola dalle sue origini fino all’età adulta, e viceversa, esplorando momenti di trionfo e di difficoltà con un tocco di ironia. Un altro pezzo forte per gli appassionati di narrazioni esilaranti e riflessive.

Il 27 agosto approda su Netflix un film italiano che esplora l’universo del fantacalcio, uno dei giochi più amati dagli italiani. Ogni maledetto fantacalcio racconta di Simone (Giacomo Ferrara), uno sceneggiatore che si ritrova coinvolto in una serie di indagini surreali legate alla scomparsa di Gianni (Enrico Borello), un appassionato di fantacalcio e campione della leggendaria Lega “Mai una gioia”. Tra colpi di scena, accuse reciproche e un intricato mistero da risolvere, il film promette di mescolare comicità, suspense e la passione per il calcio.

Per gli amanti dei thriller, il 28 agosto sarà il giorno dell’uscita di Il club dei delitti del giovedì, un crime basato sull’omonimo bestseller di Richard Osman. La storia segue un gruppo di pensionati che, per passare il tempo, decidono di investigare su omicidi irrisolti. Quando un omicidio vero e proprio accade proprio sotto il loro naso, il gruppo si ritrova a risolvere un caso più grande di quanto avessero mai immaginato. Con un cast che include Helen Mirren, Pierce Brosnan e Ben Kingsley, il film è diretto da Chris Columbus e promette di regalare brividi e risate in egual misura.