Netflix, tutte le serie da vedere in questa settimana

La prima settimana di ottobre porta su Netflix un ventaglio di uscite che spaziano tra generi diversi, pensate per soddisfare gusti eterogenei. Dal thriller psicologico alla docuserie biografica, passando per un teen drama dai toni intensi e una nuova produzione turca che promette intrighe e colpi di scena.

Dal 6 al 12 ottobre 2025 la piattaforma streaming propone un catalogo rinnovato e particolarmnete variegato, dove la qualità delle produzioni incontra la curiosità del pubblico.

Da True Haunting a Old Money, le uscite da non perdere

Per gli appassionati di horror e storie vere arriva la serie True Haunting, docuserie che ricostruisce eventi realmente accaduti legati al mondo del paranomale. Alla regia creativa c’è James Wan, il visionario autore di saghe come The Conjuring e Insidious che qui applica la sua impronta estetica a testimonianze raccapriccianti, riuscendo a mettere in scena vicende che mescolano suspense, paura e realtà.

Si passa poi al dramedy. L‘8 ottobre debutta Boots, una serie ambientata negli anni ’90 che affronta il tema della crescita personale attraverso lo sguardo dei giovani Marines americani. Il protagonista Cameron Cope (interpretato da Miles Heizer) è un ragazzo alla ricerca di sé stesso, costretto a fare i conti con la sua omosessualità in un momento storico in cui l’esercito vietava ai gay dichiarati di arruolarsi.

Accanto a lui, il migliore amico Ray (Liam Oh) figlio di un marine decorato. La serie esplora i temi dell’amizia e del coraggio con uno sguardo fresco e fuori dagli schermi.

Il 9 ottobre sarà la volta del documentario su Victoria Beckham, firmata dagli stessi autori della serie di successo su David Beckham. Dopo il trionfo della docuserie Becoming, la regista porta sullo schermo un ritratto intimo e sfaccettato dell’ex Spice Girl, oggi stilista e imprenditrice di fama mondiale.

Il ritorno di Keira Knightley e la novità turca

Tra le uscite più attese della settimana figura senza dubbio La donna della cabina numero 10, serie tratta da bestseller di Ruth Ware. A vestire i panni della protagonista è Keira Knightley, nel ruolo di una giornalista inviata a bordo di uno yacht di lusso.

Durante il viaggio la donna assiste a una scena inquietante: una passeggera viene gettata in mare nel cuore della notte. Eppure all’appello tutti risultano presenti. Nessuno sembra crederle ma la protagonista cerca di indagare mettendo a rischio al propria vita.

Il catalogo Netflix continua a far leva sul successo delle produzioni turche. Dal 10 ottobre sarà disponibile in catalogo Old Money – Mondi opposti, una serie che racconta lo scontro tra i “nuovi ricchi” e le famiglie di antica nobiltà.

Osman, partito dal nulla e diventato potente grazie alle scelte audaci, si contrappone a Nihal, donna elegante e stratega di alto lignaggio. Ed ecco che, come spesso accade quando si parla di produzioni turche, amore e rivalità si intrecciano in una narrazione serrata ricca di tensioni romantiche e sociali.