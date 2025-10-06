Netflix, tutte le nuove uscite di Ottobre 2025

La piattaforma streaming Netflix mette a disposizione dei suoi telespettatori nuovi prodotti televisivi per il mese di ottobre. Questo mese porta infatti con sé molte novità sia dal punto di vista sociale che cinematografico. Ci sarà inoltre il debutto di film che sono molto attesi dal pubblico.

Le serie e i film in arrivo su Netflix

Il 3 ottobre arriva Monster 3, il nuovo capitolo della saga sui serial killer, che racconta le vicende di Ed Gein. Ryan Murphy e Ian Brennan tornano infatti sulla piattaforma dopo la messa in onda di Dahmer e La storia dei fratelli Menendez. Si tratta di una delle serie più riuscite di Netflix, e stavolta si parlerà della storia del killer necrofilo Ed Gein, già protagonista di Psyco, Il silenzio degli innocenti e Non aprite quella porta. La serie è imperdibile, sopratutto per gli amanti dei true crime e di Murphy.

Per il 23 ottobre è invece in programma Nobody Wants This 2, la serie romantica con Adam Brody e Kristen Bell. Si tratta di un racconto moderno e irresistibile sull’amore e sulle difficoltà di una relazione interpersonale a 30 anni. I due personaggi raccontano stavolta cosa succede dopo che l’amore lo si trova, nel bene e nel male. Il 24 ottobre debutta invece A House of Dynamite, il film sul nucleare che ha conquistato il Festival del Cinema di Venezia. La pellicola vede la partecipazione di Rebecca Ferguson, Idris Elba e del protagonista di “The Night Agent” Gabriel Basso, e racconta cosa accade quando un missile nucleare viene lanciato con una rotta verso gli Stati Uniti. In questo racconto c’è una grande tensione emotiva che immagina una realtà distopica e non molto distante dalla nostra vita contemporanea.

Il 22 ottobre arriva invece I Mostro, la serie sul Mostro di Firenze. Il prodotto true crime è diretto da Stefano Sollima e, al centro del racconto, ci sono delle indagini italiane sul primo serial killer della storia del Paese, cioè il Mostro di Firenze. La serie è basata su fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche. Un mese all’insegna dell’intrattenimento, del relax e delle novità, quello messo a disposizione dal palinsesto Netflix. Ancora una volta la piattaforma streaming si prospetta essere ricca di colpi di scena, oltre che di sorprese entusiasmanti. I telespettatori sono intanto in attesa di scoprire cosa verrà proposto per il mese di novembre.