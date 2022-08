Il mese di settembre 2022 su Netflix vede l’arrivo di tante nuove serie tv a partire (letteralmente) dalla quinta stagione di SKAM Italia il 1° settembre, per la prima volta in esclusiva su Netflix. In Italia farà molto discutere anche la docu-serie Wanna dedicata alla vicenda di Wanna Marchi e italiani sono anche due dei protagonisti dello spinoff di Chef’s Table dedicato alla pizza. Tra i titoli del mese anche le nuove stagioni di Fate: The Winx Saga e Cobra Kai. Ma vediamo tutte le novità del mese.

Netflix Settembre 2022 le serie tv in arrivo

1 Settembre

Skam Italia s.5, Elia è il protagonista della nuova stagione del rivoluzionario teen drama nato da un format norvegese, questa è la prima stagione che si stacca dal modello originale chiuso dopo 4 stagioni e la prima interamente prodotta da CrossProduction per Netflix.

Detox s.1, serie francese: Lea e Manon sono due coinquiline che capendo di avere una relazione tossica con i loro cellulari, decidono di passare 30 giorni senza dispositivi.

2 Settembre

Il Diavolo in Ohio, miniserie: Emily Deschanel è Suzanne Mathis, psichiatra, che decide di aiutare una ragazza scappata da una setta ma che finirà per sconvolgere lei e la sua famiglia.

Fakes s.1, serie comedy americana/canadese: due studentesse del liceo quasi per caso, si ritrovano a gestire un impero di produzione di carte d’identità false.

Non sei niente di Speciale s.1, serie spagnola: Amaia deve lasciare la vita di Barcellona per trasferirsi con la madre a Salvarria una cittadina (inventata) piccola e tranquilla, ma qui scoprirà che potrebbe aver ereditato i poteri della nonna.

5 Settembre

Rick & Morty s.6, episodi settimanali per la scorretta serie animata, che arriva in contemporanea con gli USA con il canale Adult Swim.

7-8 Settembre

Vostro Onore s.1, la serie Rai con Stefano Accorsi adattamento di una serie israeliana da cui è stata tratta l’americana Your Honor.

Entrapped s.1 serie scandinava, sequel di Trapped (2 stagioni su Netflix): Andri e Hinrika si occupano di un nuovo caso, l’omicidio di un seguace di una setta, legato a una disputa con una gang di motociclisti

9 Settembre

Cobra Kai s.5: la serie sequel di Karate Kid, riparte con Troy campionessa, peccato che Terry Silver proprio nel finale ammette di aver manomesso i dati; tra le novità di stagione Sean Kanan che riprende il ruolo di Mike Barnes.

Merlì. Sapere Aude, s.2 serie spagnola, di Moviestar+ sequel/spinoff di Merlì: Pol è pronto per un nuovo semestre al college.

Narcosantos s.1, serie coreana: un imprenditore in Sud America è costretto a collaborare con i servizi segreti per arrestare un trafficante di droga coreano.

14 Settembre

Heartbreak High, s.1 serie australiana: si tratta del remake di una serie anni ’90 inedita in Italia, al centro un gruppo di amici al liceo.

El Rey, Vincente Fernandez, s.1, serie messicano-colombiana: al centro la vita della leggenda della musica Vincente Fernandez.

Scomparsa a Lorenskog, miniserie norvegese: un miliardario norvegese cerca la verità sulla scomparsa della moglie. Da chi è stata rapita? la polizia si ritrova ad affrontare la frette dei media e informatori poco affidabili; tratto da una storia vera.

16 Settembre

Fate: The Winx Saga, s.2, serie italo-britannica: tornano le fate della versione live-action delle famose Winx; Bloom deve fare i conti con un nuovo nemico.

Una seconda Possibilità: all’accademia di ginnastica s.1, serie australiana: Kyra Berry ha 14 anni ed è una ginnasta, decide di lasciare l’Australia per arrivare negli USA e provare a vincere una borsa di studio in un’importante scuola.

Santo s.1, serie spagnola: due poliziotti devono capire come lavorare insieme per rintracciare il misterioso spacciatore Santo.

Audaci s.1, serie sudafricana: una Dea si è reincarnata in una giovane donna e usa i suoi poteri per vendicare la morte della sorella e proteggere la sua famiglia.

19 settembre

Brooklyn Nine-Nine s.8, l’ultima attesa stagione della divertente comedy-poliziesca.

22-23-24 settembre

Snabba Cash s.2, serie svedese; dal 22 settembre

Le ragazze dell’Ultimo Banco s.1, serie spagnola, dal 23 settembre: 5 donne trentenni, amiche fin dal liceo, ogni anno fanno un viaggio insieme ma quest’anno una ha scoperto di avere un cancro.

Dynasty, s.5 ultima stagione; dal 24 settembre

28-29 settembre

Cuori, s.1 prima stagione della fiction Rai dal 28 settembre

L’Imperatrice s.1, serie tedesca che rilegge la storia della Principessa Sissi e della sua storia d’amore con Franz Joseph d’Austria.

Netflix Settembre 2022 Anime e Animazione

Una parte del catalogo Netflix è dedicato al mondo dell’anime e dell’animazione, vediamo le novità di Settembre:

1 Settembre: Le bizzarre avventure di Jojo: Stone Ocean s.5B

Hunter X Hunter s.1

Fire Force s.1-2

Host Club – Amore in Affitto

Samurai Rabbit – Le avventure di Usagi s.2

Barbie Raperonzolo e Barbie la Principessa delle Perle

6 Settembre: Bee e Puppycat s.1

13 settembre: Cyberpung Edgerunners s.1

15 settembre: Cani nello Spazio

30 settembre: Entergalactci

Netflix Settembre 2022 oltre la finzione

Vediamo tutto quello che rientra nel mondo dei documentari, dei reality, degli show in arrivo a Settembre su Netflix a partire dall’arrivo di Dated and Related il 2 settembre, nuova frontiera dei dating show in cui i vari pretendenti conosceranno anche i parenti, vivendo tutti nella stessa casa.

Molto attesa mercoledì 7 settembre Chef’s Table: Pizza, spinoff del cooking show dedicato alla pizza, cui prenderanno parte anche Gabriele Bonci e Franco Pepe; 6 puntate ciascuna con un diverso pizzaiolo. Grande interesse per l’arrivo della docu-serie Wanna che in 4 episodi ricostruisce la storia di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile, dall’ascesa alla caduta.

Tra le altre novità del mese Iron Chef: Messico, il documentario The Anthrax Attacks: L’indagine sul serial killer dell’antrace, la miniserie Sins of Our Mother.