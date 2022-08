Manca poco al debutto di Skam Italia 5, quinta stagione del teen drama italiano che in questi anni ha conquistato i giovani e che torna con nuovi episodi per la prima volta in esclusiva solo su Netflix. Per farlo, ha indetto oggi, lunedì 29 agosto 2022, alle 11:00, una conferenza stampa di presentazione, a Roma, che TvBlog segue in liveblogging.

La quinta stagione sarà distribuita sulla piattaforma giovedì 1° settembre 2022, quando saranno caricati tutti e dieci gli episodi. Quest’anno (il primo in cui la serie si stacca dalla versione originale norvegese da cui è tratta, conclusasi dopo quattro stagioni), la storia si concentra su Elia (Francesco Centorame), personaggio presente fin dalla prima stagione e che ora diventa protagonista.

Netflix Skam Italia 5: trailer quando esce, cast e protagonista della quinta stagione, solo su Netflix Nel corso degli episodi seguiamo quindi Elia che, bocciato alla maturità, deve ripetere l’anno e tornare a frequentare il Liceo Kennedy, mentre gli altri suoi amici iniziano l’avventura universitaria. Una situazione non facile per il ragazzo, che avrà delle ripercussioni nella sua vita di tutti i giorni e nel suo rapporto con gli altri.

Per presentare la serie, in conferenza stampa sono presenti gli attori principali: da Francesco Centorame a Federico Cesari (Martino), passando per Pietro Turano (Filippo), Rocco Fasano (Niccolò), Ludovico Tersigni (Giovanni), Ludovica Martino (Eva), Beatrice Bruschi (Sana) e Greta Ragusa (Silvia). presenti anche le new entry Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia).

La stagione è la prima diretta da Tiziano Russo, che prende il testimone da Ludovico Bessegato, regista delle prime quattro stagioni che resta sceneggiatore, con Alice Urciuolo. La serie tv è prodotta da Cross Productions.