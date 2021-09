Il mese di ottobre di Netflix per quanto riguarda le serie tv si apre con la miniserie Maid, un’intensa storia su una mamma single che è costretta a lavorare come governante per mantenere i figli. In compenso però si ride con la comicità storica di Seinfield e di The Office che spuntano in catalogo nel corso del mese pronti per essere recuperati. E poi nuove stagioni molto attese come la terza di You e la seconda di Locke & Key.

Giorno per giorno ecco le date delle serie tv in arrivo su Netflix a ottobre sia inedite che le aggiunte in catalogo:

1 – Maid, miniserie originale USA

una mamma single affronta la crisi, la povertà, la burocrazia e il rischio di rimanere senza una casa, lavorando come cameriera.

s.1-9 (comedy) 4 – On My Block s. 4

stagione finale (ma è già stato ordinato uno spinoff) per la commedia su un gruppo di amici; in questa stagione li ritroviamo due anni dopo la scorsa stagione, quando un segreto viene a galla scoprono che non si può sfuggire al passato.

cinque donne cercano le origini del loro passato e portano alla luce una rete di bugie ordita da un potente politico

miniserie tedesca su due programmatori tedeschi che sfidano Google sostenendo di aver creato l’algoritmo di Google Earth

serie francese in cui un imprenditore fallito decide di trasformare la macelleria kosher del padre in un coffeshop

commedia con Emily Osment, lasciata dal fidanzato, un’aspirante scrittrice snob ed ex studentessa di Harvard è costretta a trasferirsi dalla sorella che vive con un gruppo di amici decisamente poco intellettuali.

tornano le avventure di sette ragazzine a capo di un’agenzia di babysitter

un gruppo di astronauti in viaggio nello spazio per cercare le origini di un oggetto alieno arrivato sulla terra, con Niko Breckenridge

Dhruv e Kavya dopo esser stati insieme per sei anni affrontano la transizione a una relazione matura dovendo gestire gli impegni da adulti

lo stalker più amato della tv torna dovendo fare i conti con la nascita di un figlio e una compagna di cui è meglio non fidarsi, ma una nuova ossessione è dietro l’angolo.

Influencer e icona di Youtube, Julien Bam si sveglia una mattina in quello che sembra essere il suo corpo, mentre tutto il resto è diverso. Si ritrova assieme all’amico Joon Kim in una dimensione parallela dove niente è quello che sembra.

tornano le avventure dei ragazzi con le chiavi magiche capaci di aprire tutte le porte

serie animata per adulti su un governo ombra e un team disfunzionale che gestisce le cospirazioni; l’asociale maga dei computer Reagan si ritrova a lavorare alla Cognito Inc. ed è considerata la stramba dai suoi colleghi mutaforma perchè pensa che il mondo possa essere migliorato.

creata da Ava DuVernay e Colin Kaepernick un’innovativa miniserie drammatica che racconta l’ingresso nell’età adulta di Kaepernick mentre affronta gli ostacoli legati a etnia, classe e cultura in quanto bambino nero adottato da una famiglia bianca; 6 episodi da 30 minuti.

Lina cerca un nuovo lavoro, una nuova casa, provando a dimenticare il suo primo amore.

Netflix ottobre 2021 non solo serie

Non solo serie tv, vediamo una selezione di alcuni titoli tra documentari, show e reality in arrivo a ottobre in streaming:

reality in cui i pasticcieri più fantasiosi e innovativi collaborano con gli ingegneri più brillanti per creare dolci che vanno oltre ogni immaginazione… ma la sorpresa è che i concorrenti non hanno mai lavorato insieme prima d’ora!

sei incredibili storie al confine tra sport e illegalità raccontate dagli atleti, allenatori e funzionari di polizia al centro delle controversie; tra gli scandali anche Calciopoli

reality per coppie in cui ci si conosce senza vedersi

serie per bambini su una ragazzina con un grande talento, un cuore ancora più grande e l’aspirazione di diventare musicista e rapper.

programma con Gwyneth Paltrow con al centro coppie coraggiose che partecipano alle lezioni degli esperti e imparano metodi per migliorare le loro relazioni grazie a un sesso più piacevole e a un’intimità più profonda.

Netflix ottobre 2021 le potenziali sorprese

Come ogni mese Netflix anche a ottobre ha quelle due/tre serie tv di punta che gli abbonati alla piattaforma aspettano con ansia. A ottobre queste sono probabilmente la terza stagione di You, la seconda di Locke & Key e la quarta di Dynasty. Ma come sempre ci sono dei titoli che potenzialmente suscitano interesse e che per ragioni diverse potrebbero essere le sorprese del mese (e Squid Game a settembre insegna):

Maid una miniserie impegnata su temi attuali, sulla difficoltà di sopravvivere all’interno di una crisi economica;

una miniserie impegnata su temi attuali, sulla difficoltà di sopravvivere all’interno di una crisi economica; La vendetta delle Juana : perchè il fascino di una storia di vendette al femminile, per di più in spagnolo fa sempre breccia nel cuore del pubblico Netflix;

: perchè il fascino di una storia di vendette al femminile, per di più in spagnolo fa sempre breccia nel cuore del pubblico Netflix; Life’s a Glithc with Julien Bam s.1 sembra avere le carte in regola per conquistare il pubblico con una storia tra fantascienza e soprannaturale, giochi e avventura

s.1 sembra avere le carte in regola per conquistare il pubblico con una storia tra fantascienza e soprannaturale, giochi e avventura Colin in Bianco e Nero forse questa miniserie non dovrebbe ritrovarsi in questa categoria di “sorprese” ma per il genere un po’ ibrido e per la difficoltà dei racconti sportivi in Italia, potrebbe non risultare così immediata.

Non rientrano tra le sorprese del mese ma gli arrivi di commedie storiche come Seinfield e The Office conquisteranno il pubblico.

Netflix come abbonarsi

Ormai Netflix è molto diffuso in Italia ma non fa mai male ricordare le diverse possibilità che abbiamo per abbonarci alla piattaforma di streaming. In primo luogo Netflix è disponibile via browser, come app su Smart Tv, smartphone, tablet, attraverso consolle di giochi e chiavette come la Fire Stick Tv o Chromecast.

Attualmente sono presenti tre tipologie di abbonamenti mensili: il piano base a 7,99 € che consente la visualizzazione su 1 dispositivo; Standard a 11.99€ che permette l’uso su 2 dispositivi in contemporanea; Premium a 15.99€ con il 4K HDR e 4 dispositivi in contemporanea.

Ma diversi operatori hanno offerte con Netflix incluso come Sky che con Intrattenimento Plus offre la Sky Tv con piano Standard Netflix a 19.9. TIMVISION con il piano Standard Netflix ha un costo unico di 14.99 € al mese; dal 1° settembre arriva anche il Vodafone Family Plan che include il Piano Standard o Premium di Netflix.